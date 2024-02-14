Челябинский пищевой холдинг выиграл суд у торговой сети из Крыма

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, судебное заседание, судья, суд
Суд согласился с требованиями «Арианта» в отношении долга Фото:

Компания «Ариант» в Челябинске выиграла суд у торговой сети «Меркурий» из Крыма. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск полностью удовлетворен.

«Исковые требования удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ООО „Меркурий“ в пользу ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“ задолженность по договору», — отмечено в решении суда.

Первоначально сумма заявленных требований была выше. В июне 2023 года истец настаивал на выплате 13,4 млн рублей пени в размере 1,3 млн рублей. Всего «Ариант» ожидал выплаты 14,796 млн рублей.

Подробности по делу в настоящий момент отсутствуют. На сайте суда опубликована резолютивная часть решения. Сумма исковых требований, с которой судья Илдар Шаяхметов согласился, составила 10,7 млн рублей основного долга и 1,345 млн рублей пени. Обязательства возникли по договору от 1 апреля 2022 года и сформировались накопленным итогом по состоянию на июнь 2023 года. Решение в силу при отсутствии апелляций вступит в марте.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. В пресс-службе «Арианта» ответили, что ответ будет дан позднее. Представители «Меркурия» на момент публикации на запрос не отреагировали.

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Компания «Ариант» в Челябинске выиграла суд у торговой сети «Меркурий» из Крыма. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск полностью удовлетворен. «Исковые требования удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ООО „Меркурий“ в пользу ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“ задолженность по договору», — отмечено в решении суда. Первоначально сумма заявленных требований была выше. В июне 2023 года истец настаивал на выплате 13,4 млн рублей пени в размере 1,3 млн рублей. Всего «Ариант» ожидал выплаты 14,796 млн рублей. Подробности по делу в настоящий момент отсутствуют. На сайте суда опубликована резолютивная часть решения. Сумма исковых требований, с которой судья Илдар Шаяхметов согласился, составила 10,7 млн рублей основного долга и 1,345 млн рублей пени. Обязательства возникли по договору от 1 апреля 2022 года и сформировались накопленным итогом по состоянию на июнь 2023 года. Решение в силу при отсутствии апелляций вступит в марте. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. В пресс-службе «Арианта» ответили, что ответ будет дан позднее. Представители «Меркурия» на момент публикации на запрос не отреагировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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