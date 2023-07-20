В Челябинске «Ариант» потребовал с продуктовой сети из Крыма 14 миллионов

«Арианту» магазины в Крыму задолжали почти 15 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Центр пищевой индустрии — Ариант» из Челябинска потребовала от продуктовой сети Крыма «Меркурий» оплаты 14,7 миллионов рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, попытка производителя наложить обеспечение по иску оказалась безуспешной.

«ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО „Меркурий“. Требует взыскать задолженность в размере 13,4 млн рулей, пени в размере 1,3 млн рублей, всего 14,796 млн рублей», — отмечено в определении суда.

Предварительное заседание состоится 5 сентября. К этой дате от ответчика ждут отзыва и возражений. Как URA.RU сообщили в «Арианте», отгрузки в настоящий момент не ведутся, отношения переведены в судебную плоскость. Обеспечение по иску инициатор спора просил наложить в размере финансовых претензий, возникших по договору от апреля 2022 года. Ограничения предлагалось установить на денежные средства и другое имущество ответчика.

Отказывая в ходатайстве, судья Илдар Шаяхметов указал на ряд обстоятельств. Председательствующий в суде посчитал, что истец не смог доказать наличия попыток ответчика прекратить свою деятельность. Также не получилось убедить суд в том, что непринятие мер нанесет крупный ущерб заявителю.

При этом в «Арианте» беспокоятся, что могут не дождаться своих денег. Представители фирмы указали на то, что за последние 12 месяцев против «Меркурия» подано 15 исков на общую сумму почти в 148 млн рублей. Истцами выступили компании из разных регионов страны. Как следует из данных СБИС, значительное количество споров связано с неоплаченными товарными поставками.

При подготовке материала корреспондент URA.RU обратился в компанию «Меркурий» за комментариями. К моменту публикации ответа на заданные вопросы не поступило.