14 февраля 2024

В ХМАО продают месторождение с запасами в 5 миллионов тонн нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз, качалка, экономика, добыча, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, ресурсы, куст нефтегазовый, цены на нефть
В ХМАО продают месторождение нефти за 77 млн рублей Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО продают Восточно-Эйеганское месторождение с запасами в пять миллионов тонн нефти. Организатор торгов сообщил агентству, что стоимость лицензии на право разрабатывать участок недр составляет 77 миллионов рублей.

«На аукцион выставили лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (нефть, газ) на участке недр „Восточно-Эйеганский“ в ХМАО. Стоимость — 77 651 131 рублей», — уточнил представитель электронной торговой площадки.

По данным Роснедр, запасы Восточно-Эйеганского месторождения оцениваются в 5,319 миллионов тонн нефти, площадь составляет 196 квадратных километров. Оно расположено в 19 км от Радужного и в 110 км к северо-востоку от Нижневартовска. Участок недр граничит с Варьеганским и Ай-Еганскими месторождениями, которые принадлежат дочерним обществам «РуссНефти» и ННК в ХМАО.

Победитель торгов сможет добывать полезные ископаемые на участке в течение 25 лет. Заявки на аукцион принимаются до начала марта.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. Участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовском районе ХМАО продают Восточно-Эйеганское месторождение с запасами в пять миллионов тонн нефти. Организатор торгов сообщил агентству, что стоимость лицензии на право разрабатывать участок недр составляет 77 миллионов рублей. «На аукцион выставили лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (нефть, газ) на участке недр „Восточно-Эйеганский“ в ХМАО. Стоимость — 77 651 131 рублей», — уточнил представитель электронной торговой площадки. По данным Роснедр, запасы Восточно-Эйеганского месторождения оцениваются в 5,319 миллионов тонн нефти, площадь составляет 196 квадратных километров. Оно расположено в 19 км от Радужного и в 110 км к северо-востоку от Нижневартовска. Участок недр граничит с Варьеганским и Ай-Еганскими месторождениями, которые принадлежат дочерним обществам «РуссНефти» и ННК в ХМАО. Победитель торгов сможет добывать полезные ископаемые на участке в течение 25 лет. Заявки на аукцион принимаются до начала марта. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. Участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...