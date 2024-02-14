В ХМАО продают месторождение с запасами в 5 миллионов тонн нефти

15 февраля 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

В ХМАО продают месторождение нефти за 77 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО продают Восточно-Эйеганское месторождение с запасами в пять миллионов тонн нефти. Организатор торгов сообщил агентству, что стоимость лицензии на право разрабатывать участок недр составляет 77 миллионов рублей. «На аукцион выставили лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (нефть, газ) на участке недр „Восточно-Эйеганский“ в ХМАО. Стоимость — 77 651 131 рублей», — уточнил представитель электронной торговой площадки. По данным Роснедр, запасы Восточно-Эйеганского месторождения оцениваются в 5,319 миллионов тонн нефти, площадь составляет 196 квадратных километров. Оно расположено в 19 км от Радужного и в 110 км к северо-востоку от Нижневартовска. Участок недр граничит с Варьеганским и Ай-Еганскими месторождениями, которые принадлежат дочерним обществам «РуссНефти» и ННК в ХМАО. Победитель торгов сможет добывать полезные ископаемые на участке в течение 25 лет. Заявки на аукцион принимаются до начала марта. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. Участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.

В Нижневартовском районе ХМАО продают Восточно-Эйеганское месторождение с запасами в пять миллионов тонн нефти. Организатор торгов сообщил агентству, что стоимость лицензии на право разрабатывать участок недр составляет 77 миллионов рублей. «На аукцион выставили лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (нефть, газ) на участке недр „Восточно-Эйеганский“ в ХМАО. Стоимость — 77 651 131 рублей», — уточнил представитель электронной торговой площадки. По данным Роснедр, запасы Восточно-Эйеганского месторождения оцениваются в 5,319 миллионов тонн нефти, площадь составляет 196 квадратных километров. Оно расположено в 19 км от Радужного и в 110 км к северо-востоку от Нижневартовска. Участок недр граничит с Варьеганским и Ай-Еганскими месторождениями, которые принадлежат дочерним обществам «РуссНефти» и ННК в ХМАО. Победитель торгов сможет добывать полезные ископаемые на участке в течение 25 лет. Заявки на аукцион принимаются до начала марта. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. Участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.