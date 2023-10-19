Власти ХМАО продадут нефтяникам шесть новых месторождений

20 октября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Новые месторождения, которые продадут в 2024 году, содержат более 60 млн тонн нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. На сайте правительства округа указано, что участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа. «Одобрены предложения департамента недропользования и природных ресурсов Югры о включении шести участков недр в перечень участков, предлагаемых в пользование в 2024 году для геологического изучения, и предложения об условиях лицензий на пользование данными участками. Суммарные ресурсы нефти этих участков составляют 60,1 млн тонн, газа — 7,3 млрд кубических метров», — указано в документах на сайте властей ХМАО. Месторождения расположены в Нижневартовском, Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах ХМАО. Это Озерный, Помутский, Санхомский, Сергинский 11, Сергинский 12 и Юмаский участки недр. Недропользователям, которые получат лицензию, необходимо будет в течение года подготовить проект по изучению недр, провести сейсморазведку и построить не менее одной разведочной скважины. Ранее URA.RU писало, что Роснедра продают Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Начальная цена за участок недр на торгах на 25% меньше, чем в прошлом году.

Власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. На сайте правительства округа указано, что участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа. «Одобрены предложения департамента недропользования и природных ресурсов Югры о включении шести участков недр в перечень участков, предлагаемых в пользование в 2024 году для геологического изучения, и предложения об условиях лицензий на пользование данными участками. Суммарные ресурсы нефти этих участков составляют 60,1 млн тонн, газа — 7,3 млрд кубических метров», — указано в документах на сайте властей ХМАО. Месторождения расположены в Нижневартовском, Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах ХМАО. Это Озерный, Помутский, Санхомский, Сергинский 11, Сергинский 12 и Юмаский участки недр. Недропользователям, которые получат лицензию, необходимо будет в течение года подготовить проект по изучению недр, провести сейсморазведку и построить не менее одной разведочной скважины. Ранее URA.RU писало, что Роснедра продают Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Начальная цена за участок недр на торгах на 25% меньше, чем в прошлом году.