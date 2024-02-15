Власти ХМАО потратят 3 миллиарда рублей на ремонт школ

15 февраля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

За два года власти ХМАО планируют обновить 19 школ округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО потратят порядка трех миллиардов рублей на реконструкцию школ. По данным Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, всего за два года планируют обновить 19 учебных заведений региона. «В период с 2024 по 2026 год запланирован капитальный ремонт 19 учебных заведений среднего образования в 15 населенных пунктах ХМАО. Сметная стоимость — 2 679 002 470 рублей», — рассказали агентству в ведомстве. Реконструкцию 12 учебных заведений планируют начать в этом году. Власти уже заключили контракты со строительными фирмами на капремонт школы № 8 в Сургуте и № 4 в Мегионе на общую сумму порядка 400 миллионов рублей. Пять школ — в Ханты-Мансийске и поселке Комсомольский Ханты-Мансийского района, в Покачах, Югорске и Куминском Кондинского района — обновят в текущем году. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила планы по строительству образовательных учреждений. В 2024 году в Нефтеюганске (ХМАО) появится специальная коррекционная школа-интернат, а в Когалыме — общежитие политехнического колледжа.

Власти ХМАО потратят порядка трех миллиардов рублей на реконструкцию школ. По данным Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, всего за два года планируют обновить 19 учебных заведений региона. «В период с 2024 по 2026 год запланирован капитальный ремонт 19 учебных заведений среднего образования в 15 населенных пунктах ХМАО. Сметная стоимость — 2 679 002 470 рублей», — рассказали агентству в ведомстве. Реконструкцию 12 учебных заведений планируют начать в этом году. Власти уже заключили контракты со строительными фирмами на капремонт школы № 8 в Сургуте и № 4 в Мегионе на общую сумму порядка 400 миллионов рублей. Пять школ — в Ханты-Мансийске и поселке Комсомольский Ханты-Мансийского района, в Покачах, Югорске и Куминском Кондинского района — обновят в текущем году. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила планы по строительству образовательных учреждений. В 2024 году в Нефтеюганске (ХМАО) появится специальная коррекционная школа-интернат, а в Когалыме — общежитие политехнического колледжа.