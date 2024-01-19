19 января 2024

Комарова озвучила планы по строительству образовательных учреждений в ХМАО

Комарова: в 2024 году в Нефтеюганске откроется коррекционная школа-интернат
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Комарова поделилась, что в Нижневартовске появится «Кванториум» Фото:

В 2024 году в Нефтеюганске (ХМАО) появится специальная коррекционная школа-интернат, а в Когалыме — общежитие политехнического колледжа. В ряде муниципалитетов будут построены новые школы, а в селе Хулимсунт возведут образовательно-культурный комплекс. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова.

«В этом году планируем открыть Нефтеюганскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VIII вида, образовательно-культурный комплекс в Хулимсунте, общежитие Когалымского политехнического колледжа. В планах строительство школ в микрорайоне 1А в Урае, Нягани, Белом Яре, микрорайоне 20А Сургута, районе СУ-967 Ханты-Мансийска, Когалыме, микрорайоне Иртыш-2 Ханты-Мансийска, Березово, Приобье», — сообщила Комарова в своем telegram-канале.

Власти округа также планируют реконструировать здание Малоатлымской и отремонтировать спортзал в Моткинской школах. Продолжится и оснащение учебных заведений. В 17-ти общеобразовательных организациях появится оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, в Нижневартовске откроется «Кванториум», а в Лангепасе — Центр цифрового образования «IT-куб».

Вместе с открытием новых образовательных учреждений в регионе сохраняется нехватка специалистов в этой сфере. В конце 2023 года в ХМАО вакантными оставались 1152 ставки. Источник из образовательной сферы Сургута в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что в школах города не хватает учителей русского языка и математики. Многие не выдерживают нагрузки.

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В 2024 году в Нефтеюганске (ХМАО) появится специальная коррекционная школа-интернат, а в Когалыме — общежитие политехнического колледжа. В ряде муниципалитетов будут построены новые школы, а в селе Хулимсунт возведут образовательно-культурный комплекс. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова. «В этом году планируем открыть Нефтеюганскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VIII вида, образовательно-культурный комплекс в Хулимсунте, общежитие Когалымского политехнического колледжа. В планах строительство школ в микрорайоне 1А в Урае, Нягани, Белом Яре, микрорайоне 20А Сургута, районе СУ-967 Ханты-Мансийска, Когалыме, микрорайоне Иртыш-2 Ханты-Мансийска, Березово, Приобье», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Власти округа также планируют реконструировать здание Малоатлымской и отремонтировать спортзал в Моткинской школах. Продолжится и оснащение учебных заведений. В 17-ти общеобразовательных организациях появится оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, в Нижневартовске откроется «Кванториум», а в Лангепасе — Центр цифрового образования «IT-куб». Вместе с открытием новых образовательных учреждений в регионе сохраняется нехватка специалистов в этой сфере. В конце 2023 года в ХМАО вакантными оставались 1152 ставки. Источник из образовательной сферы Сургута в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что в школах города не хватает учителей русского языка и математики. Многие не выдерживают нагрузки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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