Появились первые кадры визита Путина на УВЗ. Видео

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир, владимир путин
Владимир Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля Фото:
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В Свердловской области ждут Владимира Путина

Президенту России Владимиру Путину показывают цеха нижнетагильского «Уралвагонзавода». Кадры в своем telegram-канале опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Судя по ним, президенту докладывают гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов и вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ожидается, что глава государства также пообщается с рабочими завода. К одному из них он уже подошел. «Трудимся», — сказал мужчина, пожимая руку Путину.

Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле он посетит не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится в Верхнюю Пышму, где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

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Президенту России Владимиру Путину показывают цеха нижнетагильского «Уралвагонзавода». Кадры в своем telegram-канале опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин. Судя по ним, президенту докладывают гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов и вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ожидается, что глава государства также пообщается с рабочими завода. К одному из них он уже подошел. «Трудимся», — сказал мужчина, пожимая руку Путину. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле он посетит не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится в Верхнюю Пышму, где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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