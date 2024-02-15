Появились первые кадры визита Путина на УВЗ. Видео

15 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Президенту России Владимиру Путину показывают цеха нижнетагильского «Уралвагонзавода». Кадры в своем telegram-канале опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин. Судя по ним, президенту докладывают гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов и вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ожидается, что глава государства также пообщается с рабочими завода. К одному из них он уже подошел. «Трудимся», — сказал мужчина, пожимая руку Путину. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле он посетит не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится в Верхнюю Пышму, где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Президенту России Владимиру Путину показывают цеха нижнетагильского «Уралвагонзавода». Кадры в своем telegram-канале опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин. Судя по ним, президенту докладывают гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов и вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ожидается, что глава государства также пообщается с рабочими завода. К одному из них он уже подошел. «Трудимся», — сказал мужчина, пожимая руку Путину. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле он посетит не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится в Верхнюю Пышму, где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.