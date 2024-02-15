Путин поручил продлить срок работы выставки «Россия» до июля

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир, топ
Путин поручил продлить выставку до 8 июля 2024 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля 2024 года. При этом следует предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение. Доклад по поручению должен быть представлен до 1 марта 2024 года, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума „Россия“», — передает сайт Кремля. Путин добавил, что необходимо предусмотреть информационное сопровождение и финансирование выставки. Также следует внести нужные изменения в правовые акты.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно. Представить доклад по поручению следует до 1 марта 2024 года.

Ранее планировалось, что выставка «Россия» продет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Позже Путин предложил продлить ее работу до конца лета. За это время каждый субъект РФ представит стенд, который расскажет о ключевых достижениях своего региона.

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Президент РФ Владимир Путин поручил продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля 2024 года. При этом следует предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение. Доклад по поручению должен быть представлен до 1 марта 2024 года, сообщается на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума „Россия“», — передает сайт Кремля. Путин добавил, что необходимо предусмотреть информационное сопровождение и финансирование выставки. Также следует внести нужные изменения в правовые акты. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно. Представить доклад по поручению следует до 1 марта 2024 года. Ранее планировалось, что выставка «Россия» продет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Позже Путин предложил продлить ее работу до конца лета. За это время каждый субъект РФ представит стенд, который расскажет о ключевых достижениях своего региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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