Путин поручил продлить срок работы выставки «Россия» до июля

15 февраля 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Путин поручил продлить выставку до 8 июля 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля 2024 года. При этом следует предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение. Доклад по поручению должен быть представлен до 1 марта 2024 года, сообщается на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума „Россия“», — передает сайт Кремля . Путин добавил, что необходимо предусмотреть информационное сопровождение и финансирование выставки. Также следует внести нужные изменения в правовые акты. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно. Представить доклад по поручению следует до 1 марта 2024 года. Ранее планировалось, что выставка «Россия» продет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Позже Путин предложил продлить ее работу до конца лета. За это время каждый субъект РФ представит стенд, который расскажет о ключевых достижениях своего региона.

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля 2024 года. При этом следует предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение. Доклад по поручению должен быть представлен до 1 марта 2024 года, сообщается на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума „Россия“», — передает сайт Кремля. Путин добавил, что необходимо предусмотреть информационное сопровождение и финансирование выставки. Также следует внести нужные изменения в правовые акты. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно. Представить доклад по поручению следует до 1 марта 2024 года. Ранее планировалось, что выставка «Россия» продет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Позже Путин предложил продлить ее работу до конца лета. За это время каждый субъект РФ представит стенд, который расскажет о ключевых достижениях своего региона.