Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей РФ международную выставку-форум «Россия» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На международной выставке — форуме «Россия» будет представлен стенд, рассказывающий об успехах и достижениях Тюменской области. Об этом сообщил telegram-канал «Россия. Поехали». Там добавили, что презентация получила название «Тюменская область, я люблю тебя!».

«Наша область сохраняет статус научного центра в нефтегазовой отрасли, а также одного из мировых центров нефтехимии. Мы становимся все более привлекательными для туристов. Главные точки притяжения наших гостей: Тюмень — столица термальных вод России, и Тобольск — древняя столица Сибири», — сообщает telegram-канал «Россия. Поехали!» со ссылкой на слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Международная выставка — форум «Россия» пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Планируется, что за это время каждый субъект РФ представит стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона.