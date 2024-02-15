ИТ-специалисты ответили на идею Мединского «скопипастить» «Википедию»

Иващенко: придется скопировать дух «Википедии», чтобы повторить ее успех

15 февраля 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Скопировать придется не только код, но и дух проекта, что намного сложнее Фото: Роман Наумов © URA.RU Создать точную копию «Википедии» в сжатые сроки возможно, но это потребует затрат. Чтобы проект при этом стал таким же популярным, придется повторить не только код, но и дух энциклопедии — свободную модерацию. Так российские ИТ-эксперты прокомментировали URA.RU слова помощника президента РФ Владимира Мединского, который в ходе заседания набсовета общества «Знание» 15 февраля предложил «скопипастить» «Википедию». «Современные ИТ-решения и методы позволяют в сжатые сроки мигрировать данные из одной системы в другую с наименьшими трудозатратами», — считает директор по маркетингу ITentika Алевтина Морозова. По ее словам, рецензировать материал проще, чем создавать с нуля. Однако и это потребует значительного вложения средств. По мнению Морозовой, ресурс «Знание.Вики» пока не может выдержать конкуренцию с «Википедией» как инструментом, прошедшим проверку временем. Для народного успеха недостаточно повторить статьи и коды, придется скопировать еще и дух проекта, считает директор управления маркетинга и коммерческого развития UMNO digital Сергей Иващенко. «Феномен „Википедии“ не только в контенте, но и в большом количестве энтузиастов-модераторов. Они формируют у пользователя чувство доверия и сопричастности, пусть иногда и с некоторым скепсисом», — считает собеседник агентства. Чтобы наполнение и потребление контента происходило в сопоставимом «Википедии» масштабе, придется заниматься ее постоянной актуализацией. В этом потенциально могут помочь энтузиасты общества «Знание», заключил Иващенко. Ранее Мединский предложил «скопипастить» «Википедию». По его словам, «Знание.Вики» насчитывает всего 22 тысячи материалов, в то время как русский сегмент «Википедии» — 70 млн, из которых «99% абсолютно нейтральные». Сейчас не время созидать контент «с нуля», считает Мединский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Создать точную копию «Википедии» в сжатые сроки возможно, но это потребует затрат. Чтобы проект при этом стал таким же популярным, придется повторить не только код, но и дух энциклопедии — свободную модерацию. Так российские ИТ-эксперты прокомментировали URA.RU слова помощника президента РФ Владимира Мединского, который в ходе заседания набсовета общества «Знание» 15 февраля предложил «скопипастить» «Википедию». «Современные ИТ-решения и методы позволяют в сжатые сроки мигрировать данные из одной системы в другую с наименьшими трудозатратами», — считает директор по маркетингу ITentika Алевтина Морозова. По ее словам, рецензировать материал проще, чем создавать с нуля. Однако и это потребует значительного вложения средств. По мнению Морозовой, ресурс «Знание.Вики» пока не может выдержать конкуренцию с «Википедией» как инструментом, прошедшим проверку временем. Для народного успеха недостаточно повторить статьи и коды, придется скопировать еще и дух проекта, считает директор управления маркетинга и коммерческого развития UMNO digital Сергей Иващенко. «Феномен „Википедии“ не только в контенте, но и в большом количестве энтузиастов-модераторов. Они формируют у пользователя чувство доверия и сопричастности, пусть иногда и с некоторым скепсисом», — считает собеседник агентства. Чтобы наполнение и потребление контента происходило в сопоставимом «Википедии» масштабе, придется заниматься ее постоянной актуализацией. В этом потенциально могут помочь энтузиасты общества «Знание», заключил Иващенко. Ранее Мединский предложил «скопипастить» «Википедию». По его словам, «Знание.Вики» насчитывает всего 22 тысячи материалов, в то время как русский сегмент «Википедии» — 70 млн, из которых «99% абсолютно нейтральные». Сейчас не время созидать контент «с нуля», считает Мединский.