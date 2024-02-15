Bloomberg: в Швейцарии расследуют возможные нарушения санкций против РФ

В Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос Bloomberg.
«В настоящее время проводятся различные расследования, касающиеся обхода санкций против России. Об этом нет пока дополнительной информации», —
По данным агентства, прокуратура расследует соблюдение антироссийских санкций совместно со швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег. Прокуратура отказалась предоставлять информацию о конкретных деталях дела.
Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России. Такое решение приняли в Федеральном совете страны.
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