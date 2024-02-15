Bloomberg: в Швейцарии расследуют возможные нарушения санкций против РФ

16 февраля 2024 в 06:17 Размер текста - 17 +

В Швейцарии начали поиск тех, кто нарушает санкции в отношении России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос Bloomberg. «В настоящее время проводятся различные расследования, касающиеся обхода санкций против России. Об этом нет пока дополнительной информации», — передает Bloomberg, ссылаясь на ответ надзорного ведомства Швейцарии. По данным агентства, прокуратура расследует соблюдение антироссийских санкций совместно со швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег. Прокуратура отказалась предоставлять информацию о конкретных деталях дела. Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России. Такое решение приняли в Федеральном совете страны.

В Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос Bloomberg. «В настоящее время проводятся различные расследования, касающиеся обхода санкций против России. Об этом нет пока дополнительной информации», — передает Bloomberg, ссылаясь на ответ надзорного ведомства Швейцарии. По данным агентства, прокуратура расследует соблюдение антироссийских санкций совместно со швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег. Прокуратура отказалась предоставлять информацию о конкретных деталях дела. Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России. Такое решение приняли в Федеральном совете страны.