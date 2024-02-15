15 февраля 2024

Bloomberg: в Швейцарии расследуют возможные нарушения санкций против РФ

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
В Швейцарии начали поиск тех, кто нарушает санкции в отношении России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос Bloomberg.

«В настоящее время проводятся различные расследования, касающиеся обхода санкций против России. Об этом нет пока дополнительной информации», — передает Bloomberg, ссылаясь на ответ надзорного ведомства Швейцарии.

По данным агентства, прокуратура расследует соблюдение антироссийских санкций совместно со швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег. Прокуратура отказалась предоставлять информацию о конкретных деталях дела.

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России. Такое решение приняли в Федеральном совете страны.

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В Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос Bloomberg. «В настоящее время проводятся различные расследования, касающиеся обхода санкций против России. Об этом нет пока дополнительной информации», — передает Bloomberg, ссылаясь на ответ надзорного ведомства Швейцарии. По данным агентства, прокуратура расследует соблюдение антироссийских санкций совместно со швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег. Прокуратура отказалась предоставлять информацию о конкретных деталях дела. Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России. Такое решение приняли в Федеральном совете страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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