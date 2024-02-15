В Пермском крае приступают к реализации главного проекта на выборах президента

Пермский избирком наведается во все квартиры перед выборами президента

16 февраля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Члены УИК обойдут 1,2 млн квартир и домов за три недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 17 февраля в Пермском крае члены УИК приступят к реализации главного федерального электорального проекта «ИнформУИК», который запущен на выборах президента. Проект, который предполагает подомовой обход жителей, должен активизировать явку избирателей на участки для голосования. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, 6,5 тысячи членов комиссий за три недели обойдут 1,2 млн квартир и частных домов. «Они доступно расскажут избирателям о предстоящих выборах президента РФ, объяснят, где располагаются их избирательные участки, разъяснят о сроках и доступных формах голосования, ответят на все интересующие вопросы в рамках информирования», — говорится в сообщении. В подомовом обходе в Пермском крае будут участвовать все 1748 участковых избирательных комиссий. Накануне визита на жителей уведомят о нем в объявлениях на подъездах и в общедомовых чатах. В будни члены УИК будут ходить по домам с 17:00 до 20:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 20:00. На них будет специальная одежда с символикой выборов. Если у избирателя будут какие-то сомнения, он вправе потребовать паспорт и удостоверение. Всю информацию можно получить по телефону горячей линии Избирательной комиссии Пермского края 8-902-795-23-03. «Подомовой обход обеспечит удобство для избирателя в части получения всей необходимой информации о выборах, возможных способах голосования», — подчеркивает председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Акция продлится до 7 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 17 февраля в Пермском крае члены УИК приступят к реализации главного федерального электорального проекта «ИнформУИК», который запущен на выборах президента. Проект, который предполагает подомовой обход жителей, должен активизировать явку избирателей на участки для голосования. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, 6,5 тысячи членов комиссий за три недели обойдут 1,2 млн квартир и частных домов. «Они доступно расскажут избирателям о предстоящих выборах президента РФ, объяснят, где располагаются их избирательные участки, разъяснят о сроках и доступных формах голосования, ответят на все интересующие вопросы в рамках информирования», — говорится в сообщении. В подомовом обходе в Пермском крае будут участвовать все 1748 участковых избирательных комиссий. Накануне визита на жителей уведомят о нем в объявлениях на подъездах и в общедомовых чатах. В будни члены УИК будут ходить по домам с 17:00 до 20:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 20:00. На них будет специальная одежда с символикой выборов. Если у избирателя будут какие-то сомнения, он вправе потребовать паспорт и удостоверение. Всю информацию можно получить по телефону горячей линии Избирательной комиссии Пермского края 8-902-795-23-03. «Подомовой обход обеспечит удобство для избирателя в части получения всей необходимой информации о выборах, возможных способах голосования», — подчеркивает председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Акция продлится до 7 марта.