Что известно о жизни и смерти фотографа Маркова, продавшего фото омоновца на фоне Путина

Скончался один из известнейших фотографов России Дмитрий Марков

17 февраля 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Марков скончался 16 февраля 2024 года Фото: страница Дмитрия Маркова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/dcimru Умер российский фотограф Дмитрий Марков, известный проектами, посвященными жизни в российской провинции. Ему был 41 год. URA.RU собрало главные факты о его жизни и смерти. Как Марков пришел к фотографии Фотограф-документалист Дмитрий Марков родился 23 апреля 1982 года в Пушкино (Московская область). Во время учебы в инженерном колледже он приобрел свою первую камеру и взял себе за пример работы советского и российского фотографа Александра Лапина. До 2007 года работал фотографом и журналистом в газете «Аргументы и факты». В это же время мужчина увлекся волонтерством, вследствие чего переехал в город Порохов (Псковская область), где работал в общественной организации «Росток» с детьми-сиротами из коррекционных детских домов. В 2012 году зарегистрировался в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где позже выкладывал концептуальные фотографии, благодаря которым и стал известен. Чем известны его снимки Марков создавал жанровые снимки «провинциальной России», фотографируя на камеру обычного смартфона. Герои его публикаций: рабочие, инвалиды, заключенные, военные, сироты и жители малочисленных российских деревень и сел. Критики обвиняли фотографа в том, что он показывает только неприглядную сторону провинциальной жизни, тем самым очерняя Россию. Сам Марков рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ), что снимает «не парадную Россию», а «обычных людей и обычные ситуации». Он уточнял, что стилистика фотографий напрямую связана с его социальной работой и тем, что он сам является частью того мира, который отражается в его снимках. Работы Маркова регулярно выставляются в галереях Франции и США. Он неоднократно получал премии на престижных фотоконкурсах: гран-при «Серебряной камеры», второе место на Photo Philanthropy Activist Awards 2014 в любительской категории за фотоисторию «Дорога из серого кирпича» об инвалиде-колясочнике и его сыне из Пскова, стал лауреатом премии «Камертон» имени Анны Политковской и выставлялся на многих известных выставках. Знаменитое фото омоновца под портретом Путина В 2021 году Дмитрий Марков сделал снимок, который стал популярным в социальных сетях. На нем сотрудник полиции в форме и балаклаве сидит в кабинете под портретом президента РФ Владимира Путина. В ОВД Косино-Ухтомский, где был сделан снимок, фотограф попал после задержания на несанкционированной акции. Марков продал свою работу на благотворительном аукционе. За единственный авторский отпечаток снимка покупатель заплатил два миллиона рублей. Причина смерти неизвестна Дмитрий Марков скончался 16 февраля 2024 года, сообщает telegram-канал «Псковская губерния» со ссылкой на друзей мужчины. Пока причина смерти Маркова неизвестны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Умер российский фотограф Дмитрий Марков, известный проектами, посвященными жизни в российской провинции. Ему был 41 год. URA.RU собрало главные факты о его жизни и смерти. Фотограф-документалист Дмитрий Марков родился 23 апреля 1982 года в Пушкино (Московская область). Во время учебы в инженерном колледже он приобрел свою первую камеру и взял себе за пример работы советского и российского фотографа Александра Лапина. До 2007 года работал фотографом и журналистом в газете «Аргументы и факты». В это же время мужчина увлекся волонтерством, вследствие чего переехал в город Порохов (Псковская область), где работал в общественной организации «Росток» с детьми-сиротами из коррекционных детских домов. В 2012 году зарегистрировался в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где позже выкладывал концептуальные фотографии, благодаря которым и стал известен. Марков создавал жанровые снимки «провинциальной России», фотографируя на камеру обычного смартфона. Герои его публикаций: рабочие, инвалиды, заключенные, военные, сироты и жители малочисленных российских деревень и сел. Критики обвиняли фотографа в том, что он показывает только неприглядную сторону провинциальной жизни, тем самым очерняя Россию. Сам Марков рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ), что снимает «не парадную Россию», а «обычных людей и обычные ситуации». Он уточнял, что стилистика фотографий напрямую связана с его социальной работой и тем, что он сам является частью того мира, который отражается в его снимках. Работы Маркова регулярно выставляются в галереях Франции и США. Он неоднократно получал премии на престижных фотоконкурсах: гран-при «Серебряной камеры», второе место на Photo Philanthropy Activist Awards 2014 в любительской категории за фотоисторию «Дорога из серого кирпича» об инвалиде-колясочнике и его сыне из Пскова, стал лауреатом премии «Камертон» имени Анны Политковской и выставлялся на многих известных выставках. В 2021 году Дмитрий Марков сделал снимок, который стал популярным в социальных сетях. На нем сотрудник полиции в форме и балаклаве сидит в кабинете под портретом президента РФ Владимира Путина. В ОВД Косино-Ухтомский, где был сделан снимок, фотограф попал после задержания на несанкционированной акции. Марков продал свою работу на благотворительном аукционе. За единственный авторский отпечаток снимка покупатель заплатил два миллиона рублей. Дмитрий Марков скончался 16 февраля 2024 года, сообщает telegram-канал «Псковская губерния» со ссылкой на друзей мужчины. Пока причина смерти Маркова неизвестны.