Фото с силовиком под портретом Путина продали за 2 млн рублей

Снимок был сделан после задержания фотографа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Автор популярной в соцсетях фотографии с силовиком, сидящим под портретом президента РФ Владимира Путина, фотограф Дмитрий Марков продал свою работу на благотворительном аукционе. За единственный авторский отпечаток снимка покупатель заплатил два миллиона рублей.

«Фото досталось покупательнице по имени Екатерина за два миллиона рублей», — сообщает «Фонтанка». По информации агентства, вырученные деньги фотограф собирается направить на поддержку сообществ «Апология протеста» и «ОВД-Инфо».

Известная фотография, на которой сотрудник полиции сидит в кабинете под портретом президента, была сделана Марковым 2 февраля в ОВД Косино-Ухтомский. В отделение фотограф попал после задержания на несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального.