Умер один из самых известных российских фотографов Дмитрий Марков

Скончался псковский фотограф Дмитрий Марков, который прославился своими работами на всю страну. Об этом рассказали его друзья.
«Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни», — сообщает telegram-канал «Псковская губерния» со ссылкой на друзей Маркова.
Его фотографии продавались за несколько миллионов рублей. Основное его направление — фотография простых людей. Он любил показывать жизнь россиян из разных уголков России. Об этом он рассказывал в интервью иноагенту Юрию Дудю*. В Псковскую область Марков переехал из Подмосковья как волонтер в 2005 году. За свою жизнь он успел посотрудничать со многими федеральными медиа.
*Признан иноагентом в РФ
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.