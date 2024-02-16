Умер один из самых известных российских фотографов Дмитрий Марков

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Дмитрий Марков ушел из жизни в возрасте 41 года Фото:

Скончался псковский фотограф Дмитрий Марков, который прославился своими работами на всю страну. Об этом рассказали его друзья.

«Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни», — сообщает telegram-канал «Псковская губерния» со ссылкой на друзей Маркова.

Его фотографии продавались за несколько миллионов рублей. Основное его направление — фотография простых людей. Он любил показывать жизнь россиян из разных уголков России. Об этом он рассказывал в интервью иноагенту Юрию Дудю*. В Псковскую область Марков переехал из Подмосковья как волонтер в 2005 году. За свою жизнь он успел посотрудничать со многими федеральными медиа.

*Признан иноагентом в РФ

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Скончался псковский фотограф Дмитрий Марков, который прославился своими работами на всю страну. Об этом рассказали его друзья. «Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни», — сообщает telegram-канал «Псковская губерния» со ссылкой на друзей Маркова. Его фотографии продавались за несколько миллионов рублей. Основное его направление — фотография простых людей. Он любил показывать жизнь россиян из разных уголков России. Об этом он рассказывал в интервью иноагенту Юрию Дудю*. В Псковскую область Марков переехал из Подмосковья как волонтер в 2005 году. За свою жизнь он успел посотрудничать со многими федеральными медиа. *Признан иноагентом в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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