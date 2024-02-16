Умер один из самых известных российских фотографов Дмитрий Марков

16 февраля 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Марков ушел из жизни в возрасте 41 года Фото: Дмитрий Марков Скончался псковский фотограф Дмитрий Марков, который прославился своими работами на всю страну. Об этом рассказали его друзья. «Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни», — сообщает telegram-канал «Псковская губерния» со ссылкой на друзей Маркова. Его фотографии продавались за несколько миллионов рублей. Основное его направление — фотография простых людей. Он любил показывать жизнь россиян из разных уголков России. Об этом он рассказывал в интервью иноагенту Юрию Дудю*. В Псковскую область Марков переехал из Подмосковья как волонтер в 2005 году. За свою жизнь он успел посотрудничать со многими федеральными медиа. *Признан иноагентом в РФ

Скончался псковский фотограф Дмитрий Марков, который прославился своими работами на всю страну. Об этом рассказали его друзья. «Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни», — сообщает telegram-канал «Псковская губерния» со ссылкой на друзей Маркова. Его фотографии продавались за несколько миллионов рублей. Основное его направление — фотография простых людей. Он любил показывать жизнь россиян из разных уголков России. Об этом он рассказывал в интервью иноагенту Юрию Дудю*. В Псковскую область Марков переехал из Подмосковья как волонтер в 2005 году. За свою жизнь он успел посотрудничать со многими федеральными медиа. *Признан иноагентом в РФ