Дудь взял интервью у одного из самых правдивых фотографов России

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь приехал в наркотическую клинику ради интервью с фотографом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один их главных и правдивейших российских фотографов Дмитрий Марков объяснил журналисту Юрию Дудю, зачем он снимает, как говорят, «не парадную Россию». Об этом Марков рассказал в интервью на канале «вДудь».

«Я считаю, что я фотографирую простых людей, которых большинство у нас в стране. По большому счету я все-таки снимаю среднюю температуру по больнице. Обычных жителей, обычные ситуации. Средний уровень вот он, на автовокзале, в спальных районах», — заявил Марков Дудю. Фотограф объяснил, что «не парадные» сюжеты связаны с его социальной работой и тем, что в России все в принципе бывает непросто.

Марков рассказал, что он и сам является частью того мира, который показывает. Его отец много выпивал, он был слесарем. Мать знаменитого фотографа работала швеей на заводе. «Удивительно. Откуда возникла фотография?» — признался Марков. Он также уточнил, что и сам страдает от наркотической зависимости. Поэтому с Дудем фотографу пришлось встретиться в наркотической клинике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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