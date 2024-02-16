Пермский рэпер прикурил от банкноты перед концертом в Москве

17 февраля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Рэпер Scally Milano готовится к выступлению в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU Скандальный пермский рэпер Scally Milano прикурил от американской банкноты перед своим концертом в Москве. Видео об этом исполнитель опубликовал в своем telegram-канале. «Концерт состоится 17 февраля в Москве», — сообщил рэпер Scally Milano. Он снял видео, на котором можно увидеть, как музыкант прикуривает от однодолларовой купюры. В ноябре 2023 года в Пермь с концертом приезжал 21-летний рэпер Scally Milano. Его настоящее имя Даниил Дмитриев. Он родился в Березниках (Пермский край). Ранее Scally Milano был оштрафован судом в Санкт-Петербурге по статье о дискредитации войск РФ. Поводом для этого стало его высказывание на концерте. Незадолго до этого музыкант стал фигурантом уголовного дела. Силовики заподозрили, что на концерте рэпера могли распространять наркотики, из-за чего сорвали его выступление. После этого рэпер ненадолго улетел в Дубай, откуда обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и пообещал удалить все треки, где можно проследить пропаганду наркотиков.

Скандальный пермский рэпер Scally Milano прикурил от американской банкноты перед своим концертом в Москве. Видео об этом исполнитель опубликовал в своем telegram-канале. «Концерт состоится 17 февраля в Москве», — сообщил рэпер Scally Milano. Он снял видео, на котором можно увидеть, как музыкант прикуривает от однодолларовой купюры. В ноябре 2023 года в Пермь с концертом приезжал 21-летний рэпер Scally Milano. Его настоящее имя Даниил Дмитриев. Он родился в Березниках (Пермский край). Ранее Scally Milano был оштрафован судом в Санкт-Петербурге по статье о дискредитации войск РФ. Поводом для этого стало его высказывание на концерте. Незадолго до этого музыкант стал фигурантом уголовного дела. Силовики заподозрили, что на концерте рэпера могли распространять наркотики, из-за чего сорвали его выступление. После этого рэпер ненадолго улетел в Дубай, откуда обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и пообещал удалить все треки, где можно проследить пропаганду наркотиков.