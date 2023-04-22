SHOT: силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Петербурге

23 апреля 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Силовики потребовали зрителей приготовить документы и покинуть зал, сообщил очевидец (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Санкт-Петербурге полиция прервала концерт рэпера Scally Milano. Силовики потребовали у фанатов предъявить документы и покинуть зал, сообщили очевидцы в соцсети. «Прямо во время выступления на сцену „Гигант Холла“ (концертная площадка — прим. URA.RU), где проходило мероприятие, вышли силовики и потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал» — сообщили очевидцы telegram-каналу «SHOT». В соцсети предполагают, что концерт остановили сотрудники управления по обороту наркотиков. Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

В Санкт-Петербурге полиция прервала концерт рэпера Scally Milano. Силовики потребовали у фанатов предъявить документы и покинуть зал, сообщили очевидцы в соцсети. «Прямо во время выступления на сцену „Гигант Холла“ (концертная площадка — прим. URA.RU), где проходило мероприятие, вышли силовики и потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал» — сообщили очевидцы telegram-каналу «SHOT». В соцсети предполагают, что концерт остановили сотрудники управления по обороту наркотиков. Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не был получен.