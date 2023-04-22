22 апреля 2023

SHOT: силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Петербурге

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Силовики потребовали зрителей приготовить документы и покинуть зал, сообщил очевидец (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге полиция прервала концерт рэпера Scally Milano. Силовики потребовали у фанатов предъявить документы и покинуть зал, сообщили очевидцы в соцсети.

«Прямо во время выступления на сцену „Гигант Холла“ (концертная площадка — прим. URA.RU), где проходило мероприятие, вышли силовики и потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал» — сообщили очевидцы telegram-каналу «SHOT». В соцсети предполагают, что концерт остановили сотрудники управления по обороту наркотиков.

Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Санкт-Петербурге полиция прервала концерт рэпера Scally Milano. Силовики потребовали у фанатов предъявить документы и покинуть зал, сообщили очевидцы в соцсети. «Прямо во время выступления на сцену „Гигант Холла“ (концертная площадка — прим. URA.RU), где проходило мероприятие, вышли силовики и потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал» — сообщили очевидцы telegram-каналу «SHOT». В соцсети предполагают, что концерт остановили сотрудники управления по обороту наркотиков. Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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