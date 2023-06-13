Березниковского рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Рэпер из Березников (Пермский край) Scally Milano был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию войск РФ. Такое решение вынес Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга.
«Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ», — сообщает telegram-канал ТАСС. В Telegram было опубликовано видео с концерта, где исполнитель выкрикивал высказывания, которые были расценены как дискредитация войск России.
Ранее стало известно, что рэпер уехал из России после возбужденного в его отношении уголовного дела. Силовики подозревают, что на одном из концертов Scally Milano могли распространять наркотики. Из-за этого выступление было прервано.
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