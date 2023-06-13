Березниковского рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию армии РФ

14 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Такое решение вынес суд в Санкт-Петербурге Фото: Илья Московец © URA.RU Рэпер из Березников (Пермский край) Scally Milano был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию войск РФ. Такое решение вынес Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга. «Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ», — сообщает telegram-канал ТАСС. В Telegram было опубликовано видео с концерта, где исполнитель выкрикивал высказывания, которые были расценены как дискредитация войск России. Ранее стало известно, что рэпер уехал из России после возбужденного в его отношении уголовного дела. Силовики подозревают, что на одном из концертов Scally Milano могли распространять наркотики. Из-за этого выступление было прервано.

Рэпер из Березников (Пермский край) Scally Milano был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию войск РФ. Такое решение вынес Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга. «Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ», — сообщает telegram-канал ТАСС. В Telegram было опубликовано видео с концерта, где исполнитель выкрикивал высказывания, которые были расценены как дискредитация войск России. Ранее стало известно, что рэпер уехал из России после возбужденного в его отношении уголовного дела. Силовики подозревают, что на одном из концертов Scally Milano могли распространять наркотики. Из-за этого выступление было прервано.