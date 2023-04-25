Березниковский рэпер Scally Milano уехал из России

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Сообщается, что рэпер улетел Фото:

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) из Березников (Пермский край) уехал из России. По информации telegram-канала Mash, артист покинул страну после возбуждения уголовного дела в отношении репера после сорванного концерта в Санкт-Петербурге.

«Scally Milano сбежал из России после сорванного концерта в Питере. Артист улетел в Дубай», — сообщает telegram-канал.

Ранее стало известно, что полиция прервала концерт рэп-исполнителя в Санкт-Петербурге. Силовики потребовали у слушателей предъявить документы и покинуть зал, так как заподозрили, что на концерте могли распространять запрещенные вещества. Позже полиция возбудила уголовное дело по статье «вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

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Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) из Березников (Пермский край) уехал из России. По информации telegram-канала Mash, артист покинул страну после возбуждения уголовного дела в отношении репера после сорванного концерта в Санкт-Петербурге. «Scally Milano сбежал из России после сорванного концерта в Питере. Артист улетел в Дубай», — сообщает telegram-канал. Ранее стало известно, что полиция прервала концерт рэп-исполнителя в Санкт-Петербурге. Силовики потребовали у слушателей предъявить документы и покинуть зал, так как заподозрили, что на концерте могли распространять запрещенные вещества. Позже полиция возбудила уголовное дело по статье «вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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