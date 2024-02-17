ЕК использует замороженные активы РФ для производства оружия для ВСУ

Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Украины. Об этом заявила глава этого органа Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюхенской конференции по безопасности.
«Мы намерены использовать их для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны. Мы уже создали легальную базу, и я уверена, что мы сможем ее использовать», — сказала фон дер Ляйен. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гиты Гопинат заявил, что использование замороженных российских активов должно быть юридически обосновано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что действия со стороны западных стран действительно могут стать «серьезным потрясением для мировой экономики».
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