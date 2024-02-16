16 февраля 2024

В Кургане спасатели потушили пожар на улице Филатова. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Курганские спасатели МЧС потушили пожар в Рябково Фото:

В микрорайоне Рябково в Кургане спасатели 17 февраля потушили горевшие надворные постройки на улице Филатова. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС России по Курганской области.

«В Кургане на улице Филатова произошло возгорание надворных построек, площадь пожара 25 квадратных метров. В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава», — говорится в сообщении представителей ведомства.

По данным МЧС, пожар удалось потушить в 15:42. Причины ЧП выясняются.

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В микрорайоне Рябково в Кургане спасатели 17 февраля потушили горевшие надворные постройки на улице Филатова. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС России по Курганской области. «В Кургане на улице Филатова произошло возгорание надворных построек, площадь пожара 25 квадратных метров. В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным МЧС, пожар удалось потушить в 15:42. Причины ЧП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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