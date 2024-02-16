Курганские спасатели МЧС потушили пожар в Рябково
В микрорайоне Рябково в Кургане спасатели 17 февраля потушили горевшие надворные постройки на улице Филатова. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС России по Курганской области.
«В Кургане на улице Филатова произошло возгорание надворных построек, площадь пожара 25 квадратных метров. В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава», — говорится в сообщении представителей ведомства.
По данным МЧС, пожар удалось потушить в 15:42. Причины ЧП выясняются.
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