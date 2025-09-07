Германия рискует быть втянутой в конфликт с Россией из-за действий европейских политиков. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.
«Германия и Европа давно не были так близки к пропасти, (…) потому что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей», — заявила Вагенкнехт на своем youtube-канале. По ее словам, даже при отсутствии интереса России к войне с НАТО угроза эскалации сохраняется из-за политики руководства ФРГ и ЕС. Она также отметила, что антироссийская риторика на Западе будет только усиливаться, а продолжающееся перевооружение сделает войну более вероятной.
Ранее Вагенкнехт раскритиковала руководство Евросоюза за внешнюю политику и призывала к смене курса. Она предложила отменить антироссийские санкции, открыть газопровод «Северный поток», снизить цены на энергоносители и прекратить введение новых ограничительных мер.
