Кравцов прокомментировал идею отмены домашнего задания в школах

Закрепление учебного материала через домашние задания остается важной частью образовательного процесса. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума. По его словам, никакой нормы по объему домашних заданий на федеральном уровне не устанавливалось.
«Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения», — подчеркнул министр в беседе с РИА Новости. Он добавил, что раньше школы могли самостоятельно решать, сколько задавать ученикам на дом, или вовсе не давать никаких заданий. Кравцов пояснил, что обсуждение вопроса о перегрузке школьников и идее отмены домашних заданий связано с отсутствием единых требований к их объему.
Фракция «Новые люди» намерена внести на рассмотрение Госдумы в ходе осенней сессии законопроект, предусматривающий отмену традиционных домашних заданий для школьников, рассказал заместитель председателя нижней палаты парламента Владислав Даванков. По его словам, после консультаций с педагогическим сообществом данная инициатива будет предложена для совместной работы с представителями иных думских фракций.
Даванков отметил, что значительная часть учащихся выполняет домашние задания формально, прибегая к помощи внешних интернет-источников и технологий искусственного интеллекта. При этом, по его утверждению, преподаватели зачастую лишь формально осуществляют контроль за самостоятельной работой учеников. Такая практика, по мнению депутата, не способствует росту качества образования, а лишь увеличивает нагрузку на детей и их родителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.