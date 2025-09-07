Режиссер «Слово пацана» Крыжовников внесен в базу «Миротворца*»

Режиссер Жора Крыжовников, известный по таким проектам, как «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствует информация ресурса, с которой ознакомилось агентство ТАСС.
Персональные данные Крыжовникова появились на сайте «Миротворец» еще в 2021 году. Причиной этого стало его участие в качестве продюсера в создании сериала «Ваша честь», съемки которого проходили в Крыму. В связи с этим режиссеру было предъявлено обвинение в якобы «незаконной коммерческой деятельности».
Жора Крыжовников приобрел широкую известность не только благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», но и как режиссер, сценарист и продюсер фильмов «Горько» и его продолжений, картин «Елки новые», «Елки последние», «Лед-2», а также третьего сезона сериала «Кухня» и других работ. Одна из последних его работ — сериал, созданный по мотивам фильма «Москва слезам не верит», — была представлена 3 сентября в московском киноцентре «Октябрь», а с 4 сентября стала доступна для просмотра на платформе wink.ru.
*Миротворец признал экстремистским ресурсом и заблокирован на территории РФ
