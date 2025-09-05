05 сентября 2025

ХК «Зауралье» довел игру до буллитов, но уступил сопернику из Казани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХК «Зауралье» уступил казанскому «Барсу» на домашнем льду
ХК «Зауралье» уступил казанскому «Барсу» на домашнем льду Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Игроки хоккейного клуба «Зауралье» сумели довести матч до овертайма и буллитов, но уступили казанскому «Барсу». Об этом сообщает пресс-служба курганского клуба.

«Во второй игре подряд победителя в основное время не выявили. Последовал овертайм. Дополнительная пятиминутка завершилась с тем же результатом. Увы, сегодня уступаем в серии буллитов 2:3», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».

Ранее курганцы одержали победу над тюменским «Рубином». Они одолели принципиального соперника по буллитам со счетом 3:2.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Игроки хоккейного клуба «Зауралье» сумели довести матч до овертайма и буллитов, но уступили казанскому «Барсу». Об этом сообщает пресс-служба курганского клуба. «Во второй игре подряд победителя в основное время не выявили. Последовал овертайм. Дополнительная пятиминутка завершилась с тем же результатом. Увы, сегодня уступаем в серии буллитов 2:3», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье». Ранее курганцы одержали победу над тюменским «Рубином». Они одолели принципиального соперника по буллитам со счетом 3:2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...