ХК «Зауралье» довел игру до буллитов, но уступил сопернику из Казани

ХК «Зауралье» уступил казанскому «Барсу» на домашнем льду
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Игроки хоккейного клуба «Зауралье» сумели довести матч до овертайма и буллитов, но уступили казанскому «Барсу». Об этом сообщает пресс-служба курганского клуба.
«Во второй игре подряд победителя в основное время не выявили. Последовал овертайм. Дополнительная пятиминутка завершилась с тем же результатом. Увы, сегодня уступаем в серии буллитов 2:3», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».
Ранее курганцы одержали победу над тюменским «Рубином». Они одолели принципиального соперника по буллитам со счетом 3:2.
