05 сентября 2025

В мэрии Кургана пообещали эвакуировать брошенные в городе авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Автохлам скоро уберут с улиц Кургана
Автохлам скоро уберут с улиц Кургана Фото:

Во дворах на улице Коли Мяготина в Кургане пройдет проверка автомобилей, которые жильцы считают брошенными. Технику затем вывезут. Об этом представители мэрии сообщили в ответе на жалобу горожан.

«На улице Коли Мяготина, 127 будут проведены мероприятия по признанию машин бесхозяйными для последующей эвакуации», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Для этого потребуется составить первичный акт осмотра.

Ранее курганцы просили убрать автохлам с улицы Гоголя. Там некоторые машины стояли несколько лет без движения.

© Служба новостей «URA.RU»
