В России могут повысить возраст молодежи

Верхнюю границу возраста молодежи в России могут повысить с 35 до 40–45 лет. Об этом сообщил глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов на полях Восточного экономического форума.
«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже», — заявил Абрамов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что любые изменения в законодательстве должны быть основаны на тщательных исследованиях и расчетах.
Сейчас в России молодыми считаются граждане до 35 лет. Инициатива расширить этот предел связана с социальными и демографическими сдвигами. Как отмечает Абрамов, новые подходы к определению возраста молодежи могут повлиять на государственную политику в сфере образования, занятости и поддержки молодых семей. При этом он напомнил, что потребуется детальный анализ последствий таких изменений.
Ранее доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой факультета «Психология образования» МГППУ Дарья Красило объясняла, почему современное поколение не спешит взрослеть. По ее словам, на это влияют как социальные обстоятельства, так и экономические факторы, способствующие продлению периода молодости, пишетn RT.
