К Волчанску перебросили спецназ погранслужбы Украины, подготовленный США

На волчанское направление переброшен отряд спецназа пограничной службы Украины, подготовленный американскими инструкторами. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. По его данным, речь идет о подразделении «Дозор» из 10-го погранотряда Одессы.
«Подтверждается переброска на волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины „Дозор“, входящего в состав 10-го ПОГО г. Одесса», — рассказал источник ТАСС. По его словам, подготовкой данного подразделения занимались американские инструкторы еще до начала специальной военной операции. Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен лично проводил встречу с командиром отряда.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска заняли более выгодные позиции в районе Волчанска. По его словам, подразделения ВС РФ продвинулись в прибрежной зоне реки Волчья, а также в районах Мелового, Чугуновки, Хатнего, Амбарного и к северо-западу и северо-востоку от Старицы. До этого глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отмечал, что украинские силы пытаются сократить буферную зону на волчанском направлении, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.