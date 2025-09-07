К Волчанску перебросили спецназ погранслужбы Украины, подготовленный США

К Волчанску перебросили украинское подразделение «Дозор»
К Волчанску перебросили украинское подразделение «Дозор» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На волчанское направление переброшен отряд спецназа пограничной службы Украины, подготовленный американскими инструкторами. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. По его данным, речь идет о подразделении «Дозор» из 10-го погранотряда Одессы.

«Подтверждается переброска на волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины „Дозор“, входящего в состав 10-го ПОГО г. Одесса», — рассказал источник ТАСС. По его словам, подготовкой данного подразделения занимались американские инструкторы еще до начала специальной военной операции. Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен лично проводил встречу с командиром отряда.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска заняли более выгодные позиции в районе Волчанска. По его словам, подразделения ВС РФ продвинулись в прибрежной зоне реки Волчья, а также в районах Мелового, Чугуновки, Хатнего, Амбарного и к северо-западу и северо-востоку от Старицы. До этого глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отмечал, что украинские силы пытаются сократить буферную зону на волчанском направлении, передает RT.

