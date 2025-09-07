В Швеции дрон атаковал здание посольства РФ

Посольство Российской Федерации в Швеции подверглось нападению с использованием беспилотника. Инцидент произошел в Стокгольме, когда неизвестные сбросили на территорию дипмиссии пластиковый пакет с краской.
«Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале посольства РФ в Швеции.
В дипмиссии отметили, что дроны регулярно нападают на российское посольство и торговое представительство в Стокгольме уже больше года. Шведская полиция утверждает, что ведет расследование. Однако до сих пор им не удалось найти ни исполнителей, ни организаторов этих атак. По словам российских дипломатов, это говорит о том, что власти Швеции не выполняют свои обязанности по Венской конвенции 1961 года, которая обязывает защищать безопасность и неприкосновенность иностранных дипломатических миссий.
«По совместному ходатайству Посольства России и Полиции Швеции над Посольством и Торгпредством России установлена бесполетная зона. Вся ответственность за последствия этой ситуации лежит на шведской стороне», — заключили в российском посольстве.
Последний такой инцидент случился 21 августа. Тогда БПЛА сбросил пакет с краской на торговое представительство России в Швеции. Российская сторона настаивает на необходимости установить и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей атак, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
