Какими военными фильмами обмениваются Россия и Китай: обзор и причины

Россия и Китай активизировали культурный обмен в кинематографе — китайские зрители уже смотрят российский блокбастер «Красный шелк», а военная драма «Группа крови» вышла в прокат 5 сентября. Через неделю российская аудитория сможет увидеть один из самых кассовых китайских фильмов года — военную драму «Нанкинский фотограф». Обмен военными картинами происходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне против японской агрессии, символизируя укрепление культурных связей между странами.
Какие фильмы участвуют в культурном обмене
Взаимный кинопоказ представлен тремя картинами:
- "Красный шелк" — российско-китайский исторический детективный экшен, который вышел в широкий прокат в Китае 6 сентября 2025 года
- "Группа крови" — российская военная драма о детском концлагере времен Великой Отечественной войны, вышедшая в Китае 5 сентября 2025 года
- "Нанкинский фотограф" — китайская историческая драма о Нанкинской резне 1937 года, премьера в России состоится 11 сентября 2025 года
«Красный шелк»: о чем российско-китайский блокбастер, покоривший Китай
«Красный шелк» — совместный российско-китайский проект, созданный при участии «НМГ Кинопрокат» и China Film Group. Фильм рассказывает о событиях 1927 года, когда в транссибирском экспрессе, следующем из Шанхая в Москву, разворачивается настоящий детективный триллер.
Сюжет: Курьеры китайской компартии везут в СССР секретные документы, имеющие большое значение для российско-китайских отношений. За этими документами начинается охота — под видом обычных пассажиров в поезде скрываются иностранные разведчики и наемники. Защищать ценный груз приходится молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту.
Особенности производства:
- Съемки проходили в России и Китае
- Экшен-сцены в Шанхае снимались на крупнейшей киностудии мира Hengdian World Studios
- Большинство трюков актеры выполняли без каскадеров
Премьера «Красного шелка» в Пекине состоялась 4 сентября 2025 года в кинотеатре China Film Group. На мероприятии присутствовали создатели фильма, актеры и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.
«В наших странах особенно трепетно относятся к исторической памяти и недопущению переписывания истории. Именно это единство позволяет создавать такие уникальные совместные проекты, как „Красный шелк“, — отметила Алина Кабаева.
Актер Милош Бикович, исполнивший одну из главных ролей, выразил интерес к реакции китайской аудитории: «Мне очень интересно, как китайский зритель воспримет этот фильм, потому что русскому он понравился. Это приключения, политический триллер и прекрасная история, это ретро-детектив, который разворачивается в поезде Транссибирский».
«Нанкинский фотограф» (2025), 18+: когда и где можно увидеть китайскую военную драму в России
Один из самых кассовых китайских фильмов 2025 года — историческая драма «Нанкинский фотограф» — выйдет в российский прокат 11 сентября. Российским дистрибьютором выступает компания «Централ Партнершип».
О чем фильм: События разворачиваются в 1937 году, во время японо-китайской войны. После захвата Нанкина японскими войсками в городе происходят массовые казни и зверства. Главный герой, почтальон А Чанг, чтобы спасти свою жизнь, выдает себя за фотографа и открывает фотостудию для японских солдат. Одновременно он прячет у себя группу беженцев и китайских солдат, а также собирает фотодоказательства преступлений захватчиков.
Технические детали:
- Режиссер: Шэнь Ао
- В главных ролях: Лю Хаожань, Гао Е, Даити Харасима
- Продолжительность: 2 часа 17 минут
- Рейтинг IMDb: 8,1
Премьерный показ «Нанкинского фотографа» состоится 11 сентября 2025 года в московском кинотеатре «Москва» с участием дипломатов, общественных деятелей и российских знаменитостей.
«Группа крови»: российский фильм о детском концлагере вышел в Китае
5 сентября 2025 года в китайский прокат вышла российская военная драма «Группа крови», созданная кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга», Фонда кино и других организаций.
Сюжет: Фильм рассказывает о событиях Великой Отечественной войны — о детском донорском концентрационном лагере, созданном нацистами в оккупированной Ленинградской области. В центре повествования — лагерь в поселке Вырица, где детей использовали как доноров крови для раненых солдат. В съемках приняли участие более 350 детей-актеров.
Презентация фильма в Китае состоялась во флагманском кинотеатре China Film International Cinema в Пекине. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров подчеркнул важность сохранения исторической памяти:
«Этот год знаменателен тем, что 80 лет назад наши страны не только внесли решающий вклад в Победу во Второй мировой войне, но и вышли победителями в национальных войнах. Понесенные нашими народами потери никогда нельзя забывать. Фильм „Группа крови“ именно об этом — о недопущении забвения истории и жертв военных преступлений.»
Почему обмен военными фильмами важен для отношений России и Китая
Культурный обмен кинофильмами о военном прошлом имеет особое значение в 2025 году, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам.
Политическое значение: Президент России Владимир Путин накануне показа «Красного шелка» в Китае назвал это событие «первой ласточкой» в совместном кинопроизводстве:
«Насколько я знаю, уже даже происходит сейчас работа над другими совместными фильмами. Это действительно очень хороший путь для того, чтобы работать на огромном, очень мощном и привлекательном китайском рынке,» — отметил президент, отвечая на вопросы «Известий».
Культурное значение: Обмен фильмами о военных событиях помогает народам двух стран лучше понять трагические страницы истории друг друга. Китайские зрители узнают о жертвах нацистских преступлений на советской территории, а российская аудитория получит возможность узнать о Нанкинской резне 1937 года.
Экономическое значение: Совместные кинопроекты открывают новые возможности для кинематографистов обеих стран, позволяя выйти на крупные зарубежные рынки. Китай является вторым по величине кинорынком в мире, что делает его особенно привлекательным для российских кинокомпаний.
