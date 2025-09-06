06 сентября 2025

Какими военными фильмами обмениваются Россия и Китай: обзор и причины

Россия и Китай обменялись военными драмами к 80-летию Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детективный художественный фильм «Красный шелк» снимают в Псковской области
Детективный художественный фильм «Красный шелк» снимают в Псковской области Фото:

Россия и Китай активизировали культурный обмен в кинематографе — китайские зрители уже смотрят российский блокбастер «Красный шелк», а военная драма «Группа крови» вышла в прокат 5 сентября. Через неделю российская аудитория сможет увидеть один из самых кассовых китайских фильмов года — военную драму «Нанкинский фотограф». Обмен военными картинами происходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне против японской агрессии, символизируя укрепление культурных связей между странами.

Какие фильмы участвуют в культурном обмене

Взаимный кинопоказ представлен тремя картинами:

  1. "Красный шелк" — российско-китайский исторический детективный экшен, который вышел в широкий прокат в Китае 6 сентября 2025 года
  2. "Группа крови" — российская военная драма о детском концлагере времен Великой Отечественной войны, вышедшая в Китае 5 сентября 2025 года
  3. "Нанкинский фотограф" — китайская историческая драма о Нанкинской резне 1937 года, премьера в России состоится 11 сентября 2025 года

«Красный шелк»: о чем российско-китайский блокбастер, покоривший Китай

«Красный шелк» — совместный российско-китайский проект, созданный при участии «НМГ Кинопрокат» и China Film Group. Фильм рассказывает о событиях 1927 года, когда в транссибирском экспрессе, следующем из Шанхая в Москву, разворачивается настоящий детективный триллер.

Сюжет: Курьеры китайской компартии везут в СССР секретные документы, имеющие большое значение для российско-китайских отношений. За этими документами начинается охота — под видом обычных пассажиров в поезде скрываются иностранные разведчики и наемники. Защищать ценный груз приходится молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту.

Особенности производства:

  • Съемки проходили в России и Китае
  • Экшен-сцены в Шанхае снимались на крупнейшей киностудии мира Hengdian World Studios
  • Большинство трюков актеры выполняли без каскадеров

Премьера «Красного шелка» в Пекине состоялась 4 сентября 2025 года в кинотеатре China Film Group. На мероприятии присутствовали создатели фильма, актеры и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.

«В наших странах особенно трепетно относятся к исторической памяти и недопущению переписывания истории. Именно это единство позволяет создавать такие уникальные совместные проекты, как „Красный шелк“, — отметила Алина Кабаева.

Актер Милош Бикович, исполнивший одну из главных ролей, выразил интерес к реакции китайской аудитории: «Мне очень интересно, как китайский зритель воспримет этот фильм, потому что русскому он понравился. Это приключения, политический триллер и прекрасная история, это ретро-детектив, который разворачивается в поезде Транссибирский».

«Нанкинский фотограф» (2025), 18+: когда и где можно увидеть китайскую военную драму в России

Фильм основан на документальных свидетельствах зверств японских захватчиков во время Нанкинской резни
Фильм основан на документальных свидетельствах зверств японских захватчиков во время Нанкинской резни
Фото:

Один из самых кассовых китайских фильмов 2025 года — историческая драма «Нанкинский фотограф» — выйдет в российский прокат 11 сентября. Российским дистрибьютором выступает компания «Централ Партнершип».

О чем фильм: События разворачиваются в 1937 году, во время японо-китайской войны. После захвата Нанкина японскими войсками в городе происходят массовые казни и зверства. Главный герой, почтальон А Чанг, чтобы спасти свою жизнь, выдает себя за фотографа и открывает фотостудию для японских солдат. Одновременно он прячет у себя группу беженцев и китайских солдат, а также собирает фотодоказательства преступлений захватчиков.

Технические детали:

  • Режиссер: Шэнь Ао
  • В главных ролях: Лю Хаожань, Гао Е, Даити Харасима
  • Продолжительность: 2 часа 17 минут
  • Рейтинг IMDb: 8,1

Премьерный показ «Нанкинского фотографа» состоится 11 сентября 2025 года в московском кинотеатре «Москва» с участием дипломатов, общественных деятелей и российских знаменитостей.

«Группа крови»: российский фильм о детском концлагере вышел в Китае

Кадр из фильма «Группа крови»
Кадр из фильма «Группа крови»
Фото:

5 сентября 2025 года в китайский прокат вышла российская военная драма «Группа крови», созданная кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга», Фонда кино и других организаций.

Сюжет: Фильм рассказывает о событиях Великой Отечественной войны — о детском донорском концентрационном лагере, созданном нацистами в оккупированной Ленинградской области. В центре повествования — лагерь в поселке Вырица, где детей использовали как доноров крови для раненых солдат. В съемках приняли участие более 350 детей-актеров.

Презентация фильма в Китае состоялась во флагманском кинотеатре China Film International Cinema в Пекине. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров подчеркнул важность сохранения исторической памяти:

«Этот год знаменателен тем, что 80 лет назад наши страны не только внесли решающий вклад в Победу во Второй мировой войне, но и вышли победителями в национальных войнах. Понесенные нашими народами потери никогда нельзя забывать. Фильм „Группа крови“ именно об этом — о недопущении забвения истории и жертв военных преступлений.»

Почему обмен военными фильмами важен для отношений России и Китая

Культурный обмен кинофильмами о военном прошлом имеет особое значение в 2025 году, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам.

Политическое значение: Президент России Владимир Путин накануне показа «Красного шелка» в Китае назвал это событие «первой ласточкой» в совместном кинопроизводстве:

«Насколько я знаю, уже даже происходит сейчас работа над другими совместными фильмами. Это действительно очень хороший путь для того, чтобы работать на огромном, очень мощном и привлекательном китайском рынке,» — отметил президент, отвечая на вопросы «Известий».

Культурное значение: Обмен фильмами о военных событиях помогает народам двух стран лучше понять трагические страницы истории друг друга. Китайские зрители узнают о жертвах нацистских преступлений на советской территории, а российская аудитория получит возможность узнать о Нанкинской резне 1937 года.

Экономическое значение: Совместные кинопроекты открывают новые возможности для кинематографистов обеих стран, позволяя выйти на крупные зарубежные рынки. Китай является вторым по величине кинорынком в мире, что делает его особенно привлекательным для российских кинокомпаний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Китай активизировали культурный обмен в кинематографе — китайские зрители уже смотрят российский блокбастер «Красный шелк», а военная драма «Группа крови» вышла в прокат 5 сентября. Через неделю российская аудитория сможет увидеть один из самых кассовых китайских фильмов года — военную драму «Нанкинский фотограф». Обмен военными картинами происходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне против японской агрессии, символизируя укрепление культурных связей между странами. Какие фильмы участвуют в культурном обмене Взаимный кинопоказ представлен тремя картинами: «Красный шелк»: о чем российско-китайский блокбастер, покоривший Китай «Красный шелк» — совместный российско-китайский проект, созданный при участии «НМГ Кинопрокат» и China Film Group. Фильм рассказывает о событиях 1927 года, когда в транссибирском экспрессе, следующем из Шанхая в Москву, разворачивается настоящий детективный триллер. Сюжет: Курьеры китайской компартии везут в СССР секретные документы, имеющие большое значение для российско-китайских отношений. За этими документами начинается охота — под видом обычных пассажиров в поезде скрываются иностранные разведчики и наемники. Защищать ценный груз приходится молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту. Особенности производства: Премьера «Красного шелка» в Пекине состоялась 4 сентября 2025 года в кинотеатре China Film Group. На мероприятии присутствовали создатели фильма, актеры и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева. «В наших странах особенно трепетно относятся к исторической памяти и недопущению переписывания истории. Именно это единство позволяет создавать такие уникальные совместные проекты, как „Красный шелк“, — отметила Алина Кабаева. Актер Милош Бикович, исполнивший одну из главных ролей, выразил интерес к реакции китайской аудитории: «Мне очень интересно, как китайский зритель воспримет этот фильм, потому что русскому он понравился. Это приключения, политический триллер и прекрасная история, это ретро-детектив, который разворачивается в поезде Транссибирский». «Нанкинский фотограф» (2025), 18+: когда и где можно увидеть китайскую военную драму в России Один из самых кассовых китайских фильмов 2025 года — историческая драма «Нанкинский фотограф» — выйдет в российский прокат 11 сентября. Российским дистрибьютором выступает компания «Централ Партнершип». О чем фильм: События разворачиваются в 1937 году, во время японо-китайской войны. После захвата Нанкина японскими войсками в городе происходят массовые казни и зверства. Главный герой, почтальон А Чанг, чтобы спасти свою жизнь, выдает себя за фотографа и открывает фотостудию для японских солдат. Одновременно он прячет у себя группу беженцев и китайских солдат, а также собирает фотодоказательства преступлений захватчиков. Технические детали: Премьерный показ «Нанкинского фотографа» состоится 11 сентября 2025 года в московском кинотеатре «Москва» с участием дипломатов, общественных деятелей и российских знаменитостей. «Группа крови»: российский фильм о детском концлагере вышел в Китае 5 сентября 2025 года в китайский прокат вышла российская военная драма «Группа крови», созданная кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга», Фонда кино и других организаций. Сюжет: Фильм рассказывает о событиях Великой Отечественной войны — о детском донорском концентрационном лагере, созданном нацистами в оккупированной Ленинградской области. В центре повествования — лагерь в поселке Вырица, где детей использовали как доноров крови для раненых солдат. В съемках приняли участие более 350 детей-актеров. Презентация фильма в Китае состоялась во флагманском кинотеатре China Film International Cinema в Пекине. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров подчеркнул важность сохранения исторической памяти: «Этот год знаменателен тем, что 80 лет назад наши страны не только внесли решающий вклад в Победу во Второй мировой войне, но и вышли победителями в национальных войнах. Понесенные нашими народами потери никогда нельзя забывать. Фильм „Группа крови“ именно об этом — о недопущении забвения истории и жертв военных преступлений.» Почему обмен военными фильмами важен для отношений России и Китая Культурный обмен кинофильмами о военном прошлом имеет особое значение в 2025 году, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам. Политическое значение: Президент России Владимир Путин накануне показа «Красного шелка» в Китае назвал это событие «первой ласточкой» в совместном кинопроизводстве: «Насколько я знаю, уже даже происходит сейчас работа над другими совместными фильмами. Это действительно очень хороший путь для того, чтобы работать на огромном, очень мощном и привлекательном китайском рынке,» — отметил президент, отвечая на вопросы «Известий». Культурное значение: Обмен фильмами о военных событиях помогает народам двух стран лучше понять трагические страницы истории друг друга. Китайские зрители узнают о жертвах нацистских преступлений на советской территории, а российская аудитория получит возможность узнать о Нанкинской резне 1937 года. Экономическое значение: Совместные кинопроекты открывают новые возможности для кинематографистов обеих стран, позволяя выйти на крупные зарубежные рынки. Китай является вторым по величине кинорынком в мире, что делает его особенно привлекательным для российских кинокомпаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...