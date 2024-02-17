Страны G7 пообещали удерживать замороженными российские активы

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Антонио Таяни сообщил, что РФ получит замороженные санкции, когда возместит ущерб Украине Фото:

Страны большой семерки (G7) дали обещание удерживать замороженными активы РФ, пока Москва «не заплатит за нанесенный Украине ущерб». Об этом заявил председатель совещания стран G7, глава итальянского МИД Антонио Таяни на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Они подтвердили свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила [Украине]», — заявил Таяни. Слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны G7 готовы заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Украина может заработать 300 миллиардов долларов на «репарационных» облигациях.

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Страны большой семерки (G7) дали обещание удерживать замороженными активы РФ, пока Москва «не заплатит за нанесенный Украине ущерб». Об этом заявил председатель совещания стран G7, глава итальянского МИД Антонио Таяни на полях Мюнхенской конференции по безопасности. «Они подтвердили свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила [Украине]», — заявил Таяни. Слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что страны G7 готовы заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Украина может заработать 300 миллиардов долларов на «репарационных» облигациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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