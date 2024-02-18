Bild: Германия продала ВСУ непригодную технику по завышенной цене

18 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

ВСУ получили слабозащищенные БТР от Германии по завышенной цене Фото: Министерство обороны Великобритании Германия передала Вооруженным силы Украины (ВСУ) незащищенную бронированную технику по завышенной цене. Об этом сообщает Bild. «БТР, которые Германия передала на Украину, имеют тонкую обшивку, у них нет противоминной и осколочной брони от артиллерийского, ракетного и минометного огня. <…> Кроме того, поставки осуществлялись по завышенным ценам», — передают журналисты немецкого издания в своем telegram-канале. Авторы, ссылаясь на свои источники, отмечают, что каждый бронетранспортер продавался Киеву за 600 тысяч долларов при рыночной стоимости в 200 тысяч. При этом техника имеет защиту только от ручного вооружения, но не артиллерийского. Неоднократно отмечалось, что страны Запада передают Украине бракованное вооружение, в частности БТР, которые использовались американцами еще в 50-х годах прошлого века. Киеву также передавали неисправные артиллерийские установки, гранатометы и не только. ВСУ в связи с неисправностью вооружения сами получали ранения и даже гибли. При этом в ЕС продолжают торопить западные страны с отправкой оружия Украине, несмотря на его недостаток.

Германия передала Вооруженным силы Украины (ВСУ) незащищенную бронированную технику по завышенной цене. Об этом сообщает Bild. «БТР, которые Германия передала на Украину, имеют тонкую обшивку, у них нет противоминной и осколочной брони от артиллерийского, ракетного и минометного огня. <…> Кроме того, поставки осуществлялись по завышенным ценам», — передают журналисты немецкого издания в своем telegram-канале. Авторы, ссылаясь на свои источники, отмечают, что каждый бронетранспортер продавался Киеву за 600 тысяч долларов при рыночной стоимости в 200 тысяч. При этом техника имеет защиту только от ручного вооружения, но не артиллерийского. Неоднократно отмечалось, что страны Запада передают Украине бракованное вооружение, в частности БТР, которые использовались американцами еще в 50-х годах прошлого века. Киеву также передавали неисправные артиллерийские установки, гранатометы и не только. ВСУ в связи с неисправностью вооружения сами получали ранения и даже гибли. При этом в ЕС продолжают торопить западные страны с отправкой оружия Украине, несмотря на его недостаток.