Кимаковский: солдаты ВСУ гибнут от бракованных шведских гранатометов

13 февраля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Российские беспилотники зафиксировали сразу несколько случаев самоподрыва шведского оружия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бракованные шведские гранатометы AT4 стали причиной гибели нескольких украинских солдат. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, российские беспилотники зафиксировали сразу несколько случаев самоподрыва шведского оружия на разных участках фронта. «Происходит непроизвольная детонация. В результате Украина теряет своих солдат», — рассказал Кимаковский ТАСС. По его словам, версию о браке подтверждают фрагменты взорванных гранатометов, которые российские солдаты находили на бывших позициях ВСУ. Одноразовый ручной противотанковый гранатомет AT4 — совместная разработка Швеции и США. Считается, что он эффективен против легких танков, бронетехники и оборонительных сооружений. Среди его недостатков — очень громкий звук выстрела, способный спровоцировать глухоту у стрелка, и сильная отдача. Ранее URA/RU рассказывало, как российский солдат спас сослуживца от выстрела РПГ в ходе боев за село Берестовое (ДНР). Мужчина заслонил своего товарища, а сам погиб.

Бракованные шведские гранатометы AT4 стали причиной гибели нескольких украинских солдат. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, российские беспилотники зафиксировали сразу несколько случаев самоподрыва шведского оружия на разных участках фронта. «Происходит непроизвольная детонация. В результате Украина теряет своих солдат», — рассказал Кимаковский ТАСС. По его словам, версию о браке подтверждают фрагменты взорванных гранатометов, которые российские солдаты находили на бывших позициях ВСУ. Одноразовый ручной противотанковый гранатомет AT4 — совместная разработка Швеции и США. Считается, что он эффективен против легких танков, бронетехники и оборонительных сооружений. Среди его недостатков — очень громкий звук выстрела, способный спровоцировать глухоту у стрелка, и сильная отдача. Ранее URA/RU рассказывало, как российский солдат спас сослуживца от выстрела РПГ в ходе боев за село Берестовое (ДНР). Мужчина заслонил своего товарища, а сам погиб.