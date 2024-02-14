Капитан запаса ВС РФ Дандыкин: ВСУ воюют бракованным оружием

14 февраля 2024 в 07:54 Размер текста - 17 +

Украина получает от старна Запада оружие с истекшим сроком годности, отметил Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты в боях с российскими силами используют бракованное оружие с истекшим сроком годности. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Оружие, которое эксплуатируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), может не проверяться. Многое из того, что есть на вооружении, было поставлено с превышением сроков годности: те же американцы отдавали БТР, которые использовались еще во Вьетнаме. Современное дорогое оружие передают в единичных экземплярах, чтобы испытать на поле боя», — объяснил Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». Он также обратил внимание, что Киев не производит собственного вооружения и это для него является основной проблемой, так как приходится надеяться целиком на страны Запада и использовать оружие настолько долго, насколько это возможно. Западные СМИ неоднократно писали, что ВСУ используют. Например, отмечалось, что Италия передавала Киеву неисправные артиллерийские установки. Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что украинские войска получали от Швеции гранатометы AT4, которые стали причиной гибели нескольких человек из числа ВСУ.

Украинские солдаты в боях с российскими силами используют бракованное оружие с истекшим сроком годности. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Оружие, которое эксплуатируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), может не проверяться. Многое из того, что есть на вооружении, было поставлено с превышением сроков годности: те же американцы отдавали БТР, которые использовались еще во Вьетнаме. Современное дорогое оружие передают в единичных экземплярах, чтобы испытать на поле боя», — объяснил Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». Он также обратил внимание, что Киев не производит собственного вооружения и это для него является основной проблемой, так как приходится надеяться целиком на страны Запада и использовать оружие настолько долго, насколько это возможно. Западные СМИ неоднократно писали, что ВСУ используют. Например, отмечалось, что Италия передавала Киеву неисправные артиллерийские установки. Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что украинские войска получали от Швеции гранатометы AT4, которые стали причиной гибели нескольких человек из числа ВСУ.