Спецоперация России на Украине будет завершена в течение трех месяцев. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции по безопасности, призвав нарастить поставки Украине.
«В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить, „давайте подождем европейских выборов“, или „мы хотим знать больше подробностей“», — заявил Жозеп Боррель. Он отметил, что странам Запада надо действовать быстрее и решительнее, потому что времени мало.
В январе ВС РФ взяли под контроль Табаевку, которая находится на купянском направлении. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач рассказал URA.RU, что после этого со стороны ВСУ произойдет обрушение фронта.
Спустя время армия России взяла под контроль Авдеевку. Украина пыталась укрепить город на протяжении 10 лет, однако это не принесло ожидаемого результата. После освобождения города ВС РФ продолжили наступательные операции.
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