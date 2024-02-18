Боррель: у Запада есть три месяца, чтобы спасти Украину от поражения

Боррель: Россия закончит спецоперацию военным путем за 3 месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Жозеп Боррель сделал страшный прогноз по поражению Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России на Украине будет завершена в течение трех месяцев. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции по безопасности, призвав нарастить поставки Украине.

«В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить, „давайте подождем европейских выборов“, или „мы хотим знать больше подробностей“», — заявил Жозеп Боррель. Он отметил, что странам Запада надо действовать быстрее и решительнее, потому что времени мало.

В январе ВС РФ взяли под контроль Табаевку, которая находится на купянском направлении. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач рассказал URA.RU, что после этого со стороны ВСУ произойдет обрушение фронта.

Спустя время армия России взяла под контроль Авдеевку. Украина пыталась укрепить город на протяжении 10 лет, однако это не принесло ожидаемого результата. После освобождения города ВС РФ продолжили наступательные операции.

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Спецоперация России на Украине будет завершена в течение трех месяцев. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции по безопасности, призвав нарастить поставки Украине. «В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить, „давайте подождем европейских выборов“, или „мы хотим знать больше подробностей“», — заявил Жозеп Боррель. Он отметил, что странам Запада надо действовать быстрее и решительнее, потому что времени мало. В январе ВС РФ взяли под контроль Табаевку, которая находится на купянском направлении. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач рассказал URA.RU, что после этого со стороны ВСУ произойдет обрушение фронта. Спустя время армия России взяла под контроль Авдеевку. Украина пыталась укрепить город на протяжении 10 лет, однако это не принесло ожидаемого результата. После освобождения города ВС РФ продолжили наступательные операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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