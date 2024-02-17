В Челябинске пассажиры напали на водителя трамвая

Водителю сломали очки, без которых он не мог управлять трамваем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вечером в воскресенье, 18 февраля, буйная компания пассажиров напала на водителя трамвая на остановке «Тепличная». Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областного ГУ МВД России. Движение транспорта в направлении улицы Чичерина было остановлено.

«Сообщение поступало. Сотрудники полиции еще работают на месте, выясняют все обстоятельства происшествия», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на остановке «Тепличная» на северо-западе Челябинска. Водитель трамвая сделал замечание компании пассажиров, которые пили пиво и громко ругались. В ответ его облили пивом и сломали очки. Без них водитель не мог управлять общественным транспортом. На место вызывали другого сотрудника, чтобы угнать вагон в депо.