В Кургане продлили запрет на движение по Дзержинскому кольцу

19 февраля 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Участок дороги на Дзержинском кольце будет закрыт для движения до 20 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане участок дороги по Дзержинскому кольцу будет закрыт до 20 марта. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале «Водного Союза». «В связи с увеличением объема работ, проводимых АО „Водный Союз“ на Дзержинском кольце, закрытие участка круговой развязки, расположенного между жилыми домами по ул. Дзержинского, 52а и ул. Б.Петрова, 100 продлено до 20 марта текущего года», — указано в посте канала. Также отмечается, что бригады «Водного Союза» перекладывают боковые притоки, которые будут соединять магистральный коллектор и городские сети. Сообщается, что рабочие также планируют заменить ветхий участок на Дзержинском кольце на новую трубу.

В Кургане участок дороги по Дзержинскому кольцу будет закрыт до 20 марта. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале «Водного Союза». «В связи с увеличением объема работ, проводимых АО „Водный Союз“ на Дзержинском кольце, закрытие участка круговой развязки, расположенного между жилыми домами по ул. Дзержинского, 52а и ул. Б.Петрова, 100 продлено до 20 марта текущего года», — указано в посте канала. Также отмечается, что бригады «Водного Союза» перекладывают боковые притоки, которые будут соединять магистральный коллектор и городские сети. Сообщается, что рабочие также планируют заменить ветхий участок на Дзержинском кольце на новую трубу.