18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Кургане продлили запрет на движение по Дзержинскому кольцу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, кирпич, улица коли мяготина, знак стоп, зима, ремонт дорог, ремонтные работы, ремонтные дороги, ремонт дорог зимой, дорожный знак стоп
Участок дороги на Дзержинском кольце будет закрыт для движения до 20 марта Фото:

В Кургане участок дороги по Дзержинскому кольцу будет закрыт до 20 марта. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале «Водного Союза».

«В связи с увеличением объема работ, проводимых АО „Водный Союз“ на Дзержинском кольце, закрытие участка круговой развязки, расположенного между жилыми домами по ул. Дзержинского, 52а и ул. Б.Петрова, 100 продлено до 20 марта текущего года», — указано в посте канала.

Также отмечается, что бригады «Водного Союза» перекладывают боковые притоки, которые будут соединять магистральный коллектор и городские сети. Сообщается, что рабочие также планируют заменить ветхий участок на Дзержинском кольце на новую трубу.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане участок дороги по Дзержинскому кольцу будет закрыт до 20 марта. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале «Водного Союза». «В связи с увеличением объема работ, проводимых АО „Водный Союз“ на Дзержинском кольце, закрытие участка круговой развязки, расположенного между жилыми домами по ул. Дзержинского, 52а и ул. Б.Петрова, 100 продлено до 20 марта текущего года», — указано в посте канала. Также отмечается, что бригады «Водного Союза» перекладывают боковые притоки, которые будут соединять магистральный коллектор и городские сети. Сообщается, что рабочие также планируют заменить ветхий участок на Дзержинском кольце на новую трубу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...