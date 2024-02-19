Челябинец после участия в СВО закрыл долги по алиментам

Мужчина оплатил все долги по алиментам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска рассчитался с долгами по алиментам после участия в СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, вернувшись в отпуск он закрыл долги перед двумя детьми.

«На днях гражданин приехал в отпуск и первым делом пришел к своему судебном приставу-исполнителю. Сообщил, что ему надоел статус должника, что он договорился с бывшими женами, и отдаст им в общей сложности полтора миллиона рублей — больше пока нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

До отправки на фронт мужчина избегал данной обязанности. Его неоднократно объявляли в розыск, привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако результатов данные мероприятия не приносили.

«Осознание смысла и цели жизни пришло под пулями. Должник в 2022 году заключил контракт с Минобороны РФ и пошел защищать родину», — добавили в пресс-центре службы судебных приставов.

Общая сумма долгов превышала два миллиона рублей. Однако мужчине удалось договориться с бывшими женами. Он заплатил им 1,5 млн рублей, а они написали заявления о полном погашении долга. По итогу исполнительное производство было закрыто.