Челябинец после участия в СВО закрыл долги по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, зарплата, деньги, наличные, купюры
Мужчина оплатил все долги по алиментам Фото:

Житель Челябинска рассчитался с долгами по алиментам после участия в СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, вернувшись в отпуск он закрыл долги перед двумя детьми.

«На днях гражданин приехал в отпуск и первым делом пришел к своему судебном приставу-исполнителю. Сообщил, что ему надоел статус должника, что он договорился с бывшими женами, и отдаст им в общей сложности полтора миллиона рублей — больше пока нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

До отправки на фронт мужчина избегал данной обязанности. Его неоднократно объявляли в розыск, привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако результатов данные мероприятия не приносили.

«Осознание смысла и цели жизни пришло под пулями. Должник в 2022 году заключил контракт с Минобороны РФ и пошел защищать родину», — добавили в пресс-центре службы судебных приставов.

Общая сумма долгов превышала два миллиона рублей. Однако мужчине удалось договориться с бывшими женами. Он заплатил им 1,5 млн рублей, а они написали заявления о полном погашении долга. По итогу исполнительное производство было закрыто.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Челябинска рассчитался с долгами по алиментам после участия в СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, вернувшись в отпуск он закрыл долги перед двумя детьми. «На днях гражданин приехал в отпуск и первым делом пришел к своему судебном приставу-исполнителю. Сообщил, что ему надоел статус должника, что он договорился с бывшими женами, и отдаст им в общей сложности полтора миллиона рублей — больше пока нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. До отправки на фронт мужчина избегал данной обязанности. Его неоднократно объявляли в розыск, привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако результатов данные мероприятия не приносили. «Осознание смысла и цели жизни пришло под пулями. Должник в 2022 году заключил контракт с Минобороны РФ и пошел защищать родину», — добавили в пресс-центре службы судебных приставов. Общая сумма долгов превышала два миллиона рублей. Однако мужчине удалось договориться с бывшими женами. Он заплатил им 1,5 млн рублей, а они написали заявления о полном погашении долга. По итогу исполнительное производство было закрыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...