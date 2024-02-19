В Москве ищут нового главу арбитражного суда Челябинской области

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила вакантной должность председателя Арбитражного суда Челябинской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ВККС.
«В соответствии с Законом „О статусе судей в Российской Федерации“ Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Арбитражного суда Челябинской области. Последний день приема документов — 18 марта 2024 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в объявлении.
С сентября 2018 года областным арбитражом руководит Евгений Шайхутдинов. Он стал преемником работавшего в этой должности Андрея Орлова, полномочия которого истекли в октябре 2017 года.
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