В Москве ищут нового главу арбитражного суда Челябинской области

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, шайхутдинов евгений
Сейчас областной арбитраж возглавляет Евгений Шайхутдинов Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила вакантной должность председателя Арбитражного суда Челябинской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ВККС.

«В соответствии с Законом „О статусе судей в Российской Федерации“ Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Арбитражного суда Челябинской области. Последний день приема документов — 18 марта 2024 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в объявлении.

С сентября 2018 года областным арбитражом руководит Евгений Шайхутдинов. Он стал преемником работавшего в этой должности Андрея Орлова, полномочия которого истекли в октябре 2017 года.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила вакантной должность председателя Арбитражного суда Челябинской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ВККС. «В соответствии с Законом „О статусе судей в Российской Федерации“ Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Арбитражного суда Челябинской области. Последний день приема документов — 18 марта 2024 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в объявлении. С сентября 2018 года областным арбитражом руководит Евгений Шайхутдинов. Он стал преемником работавшего в этой должности Андрея Орлова, полномочия которого истекли в октябре 2017 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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