Uber списал с екатеринбурженки более ста рублей за пять минут ожидания. Скрин

19 февраля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженку удивила стоимость за минуту ожидания такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С жительницы Екатеринбурга списали 102 рубля за пять минут ожидания после поездки на такси Uber. При этом в приложении перевозчика указано, что цена за минуту ожидания по тарифу UberХ не может превышать девяти рублей (без учета повышенного спроса). Женщина пожаловалась URA.RU, что стоимость ожидания по итогу оказалась в два раза выше, чем обычно. «Раньше я не замечала, а тут что-то в глаза бросилось, что за пять минут ожидания с меня списали 102 рубля! В приложении указана цена 9 рублей за минуту, а у меня получилось 20,4 рубля. Главное, непонятно, как вообще делается расчет и насколько увеличивается цена из-за повышенного спроса. Какую захотели сумму, ту и поставили», — негодует собеседница. Также с девушки списывали 106 рублей за шесть минут ожидания (17,6 руб/мин) и 46 рублей за три минуты ожидания (15,3 руб/мин). При этом при заказе машины во время повышенного спроса Uber не указывает коэффициент, на который увеличивается стоимость, поэтому пассажиры не понимают, сколько с них спишут по итогу.



Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу такси Uber. На момент написания новости ответ не поступил.

С жительницы Екатеринбурга списали 102 рубля за пять минут ожидания после поездки на такси Uber. При этом в приложении перевозчика указано, что цена за минуту ожидания по тарифу UberХ не может превышать девяти рублей (без учета повышенного спроса). Женщина пожаловалась URA.RU, что стоимость ожидания по итогу оказалась в два раза выше, чем обычно. «Раньше я не замечала, а тут что-то в глаза бросилось, что за пять минут ожидания с меня списали 102 рубля! В приложении указана цена 9 рублей за минуту, а у меня получилось 20,4 рубля. Главное, непонятно, как вообще делается расчет и насколько увеличивается цена из-за повышенного спроса. Какую захотели сумму, ту и поставили», — негодует собеседница. Также с девушки списывали 106 рублей за шесть минут ожидания (17,6 руб/мин) и 46 рублей за три минуты ожидания (15,3 руб/мин). При этом при заказе машины во время повышенного спроса Uber не указывает коэффициент, на который увеличивается стоимость, поэтому пассажиры не понимают, сколько с них спишут по итогу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу такси Uber. На момент написания новости ответ не поступил.