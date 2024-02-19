Uber списал с екатеринбурженки более ста рублей за пять минут ожидания. Скрин

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Уборка города после снегопада. Екатеринбург, такси, uber, убер
Екатеринбурженку удивила стоимость за минуту ожидания такси Фото:

С жительницы Екатеринбурга списали 102 рубля за пять минут ожидания после поездки на такси Uber. При этом в приложении перевозчика указано, что цена за минуту ожидания по тарифу UberХ не может превышать девяти рублей (без учета повышенного спроса). Женщина пожаловалась URA.RU, что стоимость ожидания по итогу оказалась в два раза выше, чем обычно.

«Раньше я не замечала, а тут что-то в глаза бросилось, что за пять минут ожидания с меня списали 102 рубля! В приложении указана цена 9 рублей за минуту, а у меня получилось 20,4 рубля. Главное, непонятно, как вообще делается расчет и насколько увеличивается цена из-за повышенного спроса. Какую захотели сумму, ту и поставили», — негодует собеседница.

Также с девушки списывали 106 рублей за шесть минут ожидания (17,6 руб/мин) и 46 рублей за три минуты ожидания (15,3 руб/мин). При этом при заказе машины во время повышенного спроса Uber не указывает коэффициент, на который увеличивается стоимость, поэтому пассажиры не понимают, сколько с них спишут по итогу.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу такси Uber. На момент написания новости ответ не поступил.

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С жительницы Екатеринбурга списали 102 рубля за пять минут ожидания после поездки на такси Uber. При этом в приложении перевозчика указано, что цена за минуту ожидания по тарифу UberХ не может превышать девяти рублей (без учета повышенного спроса). Женщина пожаловалась URA.RU, что стоимость ожидания по итогу оказалась в два раза выше, чем обычно. «Раньше я не замечала, а тут что-то в глаза бросилось, что за пять минут ожидания с меня списали 102 рубля! В приложении указана цена 9 рублей за минуту, а у меня получилось 20,4 рубля. Главное, непонятно, как вообще делается расчет и насколько увеличивается цена из-за повышенного спроса. Какую захотели сумму, ту и поставили», — негодует собеседница. Также с девушки списывали 106 рублей за шесть минут ожидания (17,6 руб/мин) и 46 рублей за три минуты ожидания (15,3 руб/мин). При этом при заказе машины во время повышенного спроса Uber не указывает коэффициент, на который увеличивается стоимость, поэтому пассажиры не понимают, сколько с них спишут по итогу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу такси Uber. На момент написания новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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