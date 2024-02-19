Мэрия Сургута объяснила пропажу монумента рыбака в речпорту

Монумент рыбаку в речпорту Сургута отправили на восстановление
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Сургут, краны, обь, речной порт
Сколько продлится восстановление монумента неизвестно Фото:

Монумент рыбака, установленный в районе речпорта Сургута, был демонтирован и отправлен на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.

Причиной демонтажа стало разрушение покрытия на монументе. «12 февраля в рамках гарантийных обязательств изготовителем произведен демонтаж фигуры для устранения повреждения покрытия», — сообщили в мэрии.

После реставрации монумент рыбака вернут. Сколько на это потребуется времени, в мэрии не сообщили.

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Монумент рыбака, установленный в районе речпорта Сургута, был демонтирован и отправлен на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. Причиной демонтажа стало разрушение покрытия на монументе. «12 февраля в рамках гарантийных обязательств изготовителем произведен демонтаж фигуры для устранения повреждения покрытия», — сообщили в мэрии. После реставрации монумент рыбака вернут. Сколько на это потребуется времени, в мэрии не сообщили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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