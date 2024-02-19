Мэрия Сургута объяснила пропажу монумента рыбака в речпорту

Сколько продлится восстановление монумента неизвестно
Монумент рыбака, установленный в районе речпорта Сургута, был демонтирован и отправлен на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.
Причиной демонтажа стало разрушение покрытия на монументе. «12 февраля в рамках гарантийных обязательств изготовителем произведен демонтаж фигуры для устранения повреждения покрытия», — сообщили в мэрии.
После реставрации монумент рыбака вернут. Сколько на это потребуется времени, в мэрии не сообщили.
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