Мэрия Сургута объяснила пропажу монумента рыбака в речпорту

Монумент рыбаку в речпорту Сургута отправили на восстановление

19 февраля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Сколько продлится восстановление монумента неизвестно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Монумент рыбака, установленный в районе речпорта Сургута, был демонтирован и отправлен на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. Причиной демонтажа стало разрушение покрытия на монументе. «12 февраля в рамках гарантийных обязательств изготовителем произведен демонтаж фигуры для устранения повреждения покрытия», — сообщили в мэрии. После реставрации монумент рыбака вернут. Сколько на это потребуется времени, в мэрии не сообщили.

Монумент рыбака, установленный в районе речпорта Сургута, был демонтирован и отправлен на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. Причиной демонтажа стало разрушение покрытия на монументе. «12 февраля в рамках гарантийных обязательств изготовителем произведен демонтаж фигуры для устранения повреждения покрытия», — сообщили в мэрии. После реставрации монумент рыбака вернут. Сколько на это потребуется времени, в мэрии не сообщили.