Директор нефтегазовой компании в ХМАО, скрывший миллионы, пойдет под суд

Прокуратура направила в Няганский суд уголовное дело на директора нефтегазовой компании «Няганское управление буровых работ». Его обвиняют в сокрытии от налогообложения более 78,8 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канале прокуратуры ХМАО.

«По версии следствия, в период с ноября 2023 года по май 2024 года обвиняемый, зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, сокрыл денежные средства в размере свыше 78,8 миллионов рублей», — говорится в сообщении. За счет этой суммы должно было производиться взыскание налогов.