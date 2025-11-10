Суд в ХМАО закрыл торговый павильон из-за мигранта-пекаря
Пекарню закрыли на 14 суток по решению суда
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Радужнинский городской суд приостановил деятельности местного индивидуального предпринимателя на 14 суток. Причиной стало привлечение к работе гражданина Республики Узбекистан без необходимых разрешений в торговом павильоне ТЦ «Сити». Об этом сообщил telegram-канала «Суды Югры».
«Установлено, что ИП незаконно привлек к трудовой деятельности гражданина Республики Узбекистан в качестве пекаря торгового павильона (ТЦ „Сити“, г. Радужный). Суд признал ИП виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 14 суток», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Нижневартовска будут судить за фиктивные договоры с семью мигрантами, четырех из которых она прописала у себя на квартире. Ее обвиняют в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.
