Суд в ХМАО закрыл торговый павильон из-за мигранта-пекаря

Радужнинский городской суд приостановил деятельности местного индивидуального предпринимателя на 14 суток. Причиной стало привлечение к работе гражданина Республики Узбекистан без необходимых разрешений в торговом павильоне ТЦ «Сити». Об этом сообщил telegram-канала «Суды Югры».

«Установлено, что ИП незаконно привлек к трудовой деятельности гражданина Республики Узбекистан в качестве пекаря торгового павильона (ТЦ „Сити“, г. Радужный). Суд признал ИП виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 14 суток», — говорится в сообщении.