Что происходит с авиарейсами в России 10 ноября 2025: задержки и отмены, онлайн-табло

Задержки и отмены авиарейсов в России 10 ноября 2025 Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной утром 10 ноября 2025 года. Десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в столичных и региональных воздушных гаванях. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства в аэропортах России 10 ноября 2025 и их последствия

Утром 10 ноября в нескольких российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По информации пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, ограничения вводились в аэропортах Калуги, Волгограда, Тамбова, Саратова, Пензы, Самары и Уфы. Меры были связаны с обеспечением безопасности полетов.

Большинство ограничений были сняты в течение нескольких часов. Так, аэропорт Тамбова работал в ограниченном режиме около 2,5 часов, Волгоград и Калуга — около четырех часов, Пенза и Саратов — примерно три часа. В аэропорту Уфы в период действия ограничений один самолет был направлен на запасной аэродром.

Продолжение после рекламы

Хотя к утренним часам ограничения в большинстве аэропортов были сняты, их последствия продолжают влиять на расписание рейсов 10 ноября. В московских аэропортах, Санкт-Петербурге и региональных воздушных гаванях фиксируются многочисленные задержки.

Задержки и отмены авиарейсов в московских аэропортах 10 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 10 ноября 2025

Аэропорт Шереметьево сообщает о значительных задержках на вылет. Рейс SU 1602 «Аэрофлота» в Самару задерживается на три часа — вместо запланированного вылета в 06:30 самолет отправится в 09:30. Рейс SU 1356 в Саратов вылетит в 09:05 вместо 07:05, задержка составляет два часа.

Существенно задерживается рейс SU 1758 в Волгоград — вылет перенесен с 07:35 на 09:35. Рейс SU 1236 в Уфу задерживается на три часа и вылетит в 10:35 вместо 07:35.

На прилет в Шереметьево наблюдаются серьезные задержки из нескольких городов. Особенно сильная задержка у рейса DP 6542 из Екатеринбурга — самолет прибудет в 19:31 вместо запланированных 06:35, что составляет почти 13 часов опоздания. Рейс SU 1261 из Уфы задерживается на четыре часа и совершит посадку в 12:17 вместо 08:25.

Значительные задержки фиксируются у рейсов из Анадыря: FV 6868 прилетит в 18:50 вместо 12:15 (задержка более шести часов), а FV 6866 совершит посадку в 20:05 вместо 14:40. Рейс SU 1173 из Астрахани прилетит с опозданием более шести часов — в 15:37 вместо 09:15.

Несколько рейсов из Санкт-Петербурга (SU 29, FV 6952, FV 6132, FV 6058) находятся в статусе «нет актуальной информации», что также может свидетельствовать о задержках.

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 10 ноября 2025

В аэропорту Внуково утром 10 ноября задержаны несколько рейсов. Рейс RT 203 авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Тобольск вылетит в 07:55 вместо 07:00. Рейс TK 420 Turkish Airlines в Стамбул задерживается более чем на два часа — вместо 07:55 вылет запланирован на 10:00.

Особенно серьезной стала задержка рейса ZF 2601 Azur Air в Фукуок — вылет перенесен с 19:00 на 23:10, задержка составляет более четырех часов.

На прилет задерживаются рейсы из Стамбула (TK 419 совершит посадку в 09:21 вместо 06:25), Уфы (UT 364 прибудет в 10:13 вместо 08:10), Красноярска (UT 572 задерживается почти на час), Алматы (DV 809 прилетит в 09:05 вместо 08:30), Сургута (UT 248 совершит посадку в 08:54 вместо 08:35).

Серьезная задержка у рейса DP 200 из Махачкалы — самолет прилетит в 13:31 вместо 10:55, опоздание более 2,5 часов. Рейс UT 744 из Гянджи задерживается почти на семь часов и совершит посадку в 17:00 вместо 10:45.

Продолжение после рекламы

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 10 ноября 2025

В аэропорту Домодедово на вылет задержан рейс U6 797 «Уральских авиалиний» в Дубай — вместо 06:00 самолет отправится в 08:00.

На прилет фиксируются задержки из нескольких городов. Рейс U6 388 из Омска прилетит в 08:16 вместо 07:15. Рейс ET 760 из Аддис-Абебы задерживается почти на час — совершит посадку в 08:34 вместо 07:40. Рейс U6 652 из Барнаула прилетит в 08:50 вместо 08:00.

Существенная задержка у рейса S7 2606 из Кемерово — самолет прилетит в 14:55 вместо 09:10, задержка почти шесть часов. Рейс U6 300 из Благовещенска задерживается на час и совершит посадку в 13:35 вместо 12:35.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 10 ноября 2025

В аэропорту Пулково утром 10 ноября наблюдаются существенные задержки и отмены. Рейс HH 742 Qanot Sharq в Самарканд задерживается на несколько часов — вылет перенесен с 13:05 на 15:50. Рейс 5N 276 Smartavia в Москву полностью отменен.

Особенно серьезной стала задержка рейса FV 6573 «России» в Красноярск — вылет перенесен с 22:55 на 02:30 11 ноября, что составляет более трех часов.

На прилет задерживаются рейсы из нескольких городов. Рейс 5N 592 Smartavia из Уфы прилетит в 11:15 вместо 08:10 (задержка более трех часов). Рейс 5N 572 из Новосибирска задерживается на полчаса и совершит посадку в 09:16.

Критическая ситуация с рейсом N4 318 из Кемерово — самолет прилетит в 04:59 11 ноября вместо 09:10 10 ноября, фактически задержка почти на сутки. Рейс HH 749 из Ферганы прилетит в 14:15 вместо 11:30, задержка почти три часа. Рейс FV 6574 из Красноярска совершит посадку в 01:20 11 ноября вместо 21:45 10 ноября. Рейс FV 6495 «России» из Москвы отменен.

Задержки и отмены авиарейсов в региональных аэропортах России 10 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 10 ноября 2025

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге сообщает о множественных задержках. На вылет задержаны семь рейсов. Рейс DP 6542 «Победы» в Москву перенесен с 06:00 на 19:00 — задержка 13 часов. Рейс SU 1407 «Аэрофлота» в Москву вылетит в 10:00 вместо 08:30.

Рейсы в Санкт-Петербург также задерживаются: U6 623 «Уральских авиалиний» вылетит в 10:55 вместо 10:05, U6 174 — в 13:35 вместо 12:50. Рейс U6 300 в Москву задерживается на час до 13:00. Рейс UT 332 в Нягань перенесен с 13:00 на 14:45. Рейс SU 1449 в Москву задерживается с 17:55 до 19:05. На прилет наблюдаются задержки из различных городов, включая Махачкалу, Самару, Кемерово, Владивостока, Новый Уренгой и других направлений.

Продолжение после рекламы

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 10 ноября 2025

В аэропорту Пашковский задержаны несколько рейсов. Рейс WZ 902 Red Wings в Сочи, запланированный на 14:10 9 ноября, полностью отменен. Рейс DP 160 «Победы» в Москву задерживается с 10:20 до 11:50. Рейс SU 1267 «Аэрофлота» в Москву вылетит в 12:35 вместо 10:35, задержка два часа. Рейс SU 2926 в Екатеринбург перенесен с 10:45 на 12:15.

На прилет задерживаются рейсы из Антальи (A4 3052 совершит посадку в 10:40 вместо 09:05), Красноярска (SU 2859 прилетит в 11:04 вместо 09:15), Екатеринбурга (DP 563 задерживается до 11:35, SU 2927 — до 11:04).

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре 10 ноября 2025

В аэропорту Курумоч задержано семь рейсов на вылет. Рейс WZ 1034 Red Wings в Екатеринбург вылетит в 10:00 вместо 08:25. Рейс U6 145 «Уральских авиалиний» в Сочи задерживается с 08:30 до 09:15. Рейс RT 275 «ЮВТ Аэро» в Новый Уренгой перенесен с 08:50 на 10:00.

Значительная задержка у рейса SU 1603 «Аэрофлота» в Москву — вместо 10:25 самолет отправится в 13:25. Рейс WZ 1343 Red Wings в Нижний Новгород задерживается с 11:45 до 13:25. Рейс ZF 1025 Azur Air в Анталью перенесен с 13:15 на 15:10. Рейс WZ 1305 в Тюмень задерживается с 16:30 до 18:00.

На прилет наблюдаются задержки из Казани (RT 585 совершит посадку в 09:20 вместо 07:50), Москвы (SU 1602 прилетит в 12:25 вместо 09:25), Нового Уренгоя, Антальи и других направлений.

Задержки и отмены авиарейсов в Саратове 10 ноября 2025

В аэропорту Гагарин задержаны два рейса на вылет. Рейс UT 9741 «ЮТэйр» в Казань вылетит в 11:05 вместо 06:25, задержка почти пять часов. Рейс SU 1357 «Аэрофлота» в Москву задерживается с 10:45 до 12:45.

На прилет задержан рейс UT 9732 из Сургута — самолет совершит посадку в 10:05 вместо 05:15, задержка почти пять часов. Рейс SU 1356 из Москвы прилетит в 11:55 вместо 09:55.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 10 ноября 2025

В аэропорту Сочи задержаны четыре рейса на вылет. Рейс A4 5047 «Азимут» в Астрахань, запланированный на 01:40, перенесен на 09:00. Рейс YC 886 «Ямал» в Тюмень задерживается с 10:20 до 10:50. Рейс U6 222 «Уральских авиалиний» в Москву вылетит в 12:50 вместо 11:55. Рейс 3F 350 FLYONE Armenia в Ереван задерживается с 17:20 до 18:00.

На прилет серьезная задержка у рейса WZ 902 Red Wings из Краснодара — самолет, запланированный на 15:05 9 ноября, прилетит в 09:40 10 ноября. Задерживаются также рейсы из Астрахани, Тюмени, Самары и других городов.

Продолжение после рекламы

Задержки и отмены авиарейсов в Нижнем Новгороде 10 ноября 2025

В аэропорту Стригино задержан рейс WZ 1344 Red Wings в Самару — вылет перенесен с 13:00 на 14:45. На прилет задерживается рейс WZ 1343 из Самары — самолет совершит посадку в 13:40 вместо 12:00.

Задержки и отмены авиарейсов в Новосибирске 10 ноября 2025