Испания расследует убийство украинца в деле о смерти предателя-летчика из РФ

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Испания расследует убийство украинца на фоне смерти угнавшего Ми-8 Максима Кузьминова Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

В Испании правоохранители расследуют убийство гражданина Украины в городе Валенсия. Так пресс-служба местной гражданской гвардии прокомментировала вопросы прессы о смерти российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для ВСУ.

«Правоохранительные органы Испании расследуют предположительное убийство гражданина Украины в Валенсии», — рассказали в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о найденном теле летчика-предателя в Испании. Незадолго до этого пресса сообщала об убийстве украинца в одном из испанских городов. Недавно в Главном управлении украинской разведки подтвердили информацию о смерти Кузьминова.

Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что находившиеся с перебежчиком на борту, погибли.

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В Испании правоохранители расследуют убийство гражданина Украины в городе Валенсия. Так пресс-служба местной гражданской гвардии прокомментировала вопросы прессы о смерти российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для ВСУ. «Правоохранительные органы Испании расследуют предположительное убийство гражданина Украины в Валенсии», — рассказали в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о найденном теле летчика-предателя в Испании. Незадолго до этого пресса сообщала об убийстве украинца в одном из испанских городов. Недавно в Главном управлении украинской разведки подтвердили информацию о смерти Кузьминова. Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что находившиеся с перебежчиком на борту, погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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