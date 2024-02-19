Испания расследует убийство украинца в деле о смерти предателя-летчика из РФ

19 февраля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Испания расследует убийство украинца на фоне смерти угнавшего Ми-8 Максима Кузьминова Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 В Испании правоохранители расследуют убийство гражданина Украины в городе Валенсия. Так пресс-служба местной гражданской гвардии прокомментировала вопросы прессы о смерти российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для ВСУ. «Правоохранительные органы Испании расследуют предположительное убийство гражданина Украины в Валенсии», — рассказали в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о найденном теле летчика-предателя в Испании. Незадолго до этого пресса сообщала об убийстве украинца в одном из испанских городов. Недавно в Главном управлении украинской разведки подтвердили информацию о смерти Кузьминова. Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что находившиеся с перебежчиком на борту, погибли.

В Испании правоохранители расследуют убийство гражданина Украины в городе Валенсия. Так пресс-служба местной гражданской гвардии прокомментировала вопросы прессы о смерти российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для ВСУ. «Правоохранительные органы Испании расследуют предположительное убийство гражданина Украины в Валенсии», — рассказали в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о найденном теле летчика-предателя в Испании. Незадолго до этого пресса сообщала об убийстве украинца в одном из испанских городов. Недавно в Главном управлении украинской разведки подтвердили информацию о смерти Кузьминова. Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что находившиеся с перебежчиком на борту, погибли.