19 февраля 2024

В РФ запустят производство отечественных подушек безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., подушка безопасности, дтп, авария
Проект по производству подушек безопасности станет в России первым Фото:

Группа «Соллерс» планирует в 2025 году на заводе в Ульяновске начать производство подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности. На проект получен заем на 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказали в пресс-службе компании.

«Дочернее общество ПАО „Соллерс“ — ООО „Компоненты Системы Безопасности“ — получило льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности», — сообщил РИА Новости автопроизводитель.

Проект станет первым среди отечественных производителей в этих сегментах. Раньше производство вели только иностранные компании. Средства от ФРП направят на покупку нового технологического оборудования. Покупателями продукции выступят предприятия группы «Соллерс» и отечественные производители легковых и легких коммерческих автомобилей. Проект предусматривает создание более 200 новых рабочих мест.

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Группа «Соллерс» планирует в 2025 году на заводе в Ульяновске начать производство подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности. На проект получен заем на 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказали в пресс-службе компании. «Дочернее общество ПАО „Соллерс“ — ООО „Компоненты Системы Безопасности“ — получило льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности», — сообщил РИА Новости автопроизводитель. Проект станет первым среди отечественных производителей в этих сегментах. Раньше производство вели только иностранные компании. Средства от ФРП направят на покупку нового технологического оборудования. Покупателями продукции выступят предприятия группы «Соллерс» и отечественные производители легковых и легких коммерческих автомобилей. Проект предусматривает создание более 200 новых рабочих мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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