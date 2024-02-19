В РФ запустят производство отечественных подушек безопасности

20 февраля 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Проект по производству подушек безопасности станет в России первым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Группа «Соллерс» планирует в 2025 году на заводе в Ульяновске начать производство подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности. На проект получен заем на 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказали в пресс-службе компании. «Дочернее общество ПАО „Соллерс“ — ООО „Компоненты Системы Безопасности“ — получило льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности», — сообщил РИА Новости автопроизводитель. Проект станет первым среди отечественных производителей в этих сегментах. Раньше производство вели только иностранные компании. Средства от ФРП направят на покупку нового технологического оборудования. Покупателями продукции выступят предприятия группы «Соллерс» и отечественные производители легковых и легких коммерческих автомобилей. Проект предусматривает создание более 200 новых рабочих мест.

Группа «Соллерс» планирует в 2025 году на заводе в Ульяновске начать производство подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности. На проект получен заем на 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказали в пресс-службе компании. «Дочернее общество ПАО „Соллерс“ — ООО „Компоненты Системы Безопасности“ — получило льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности», — сообщил РИА Новости автопроизводитель. Проект станет первым среди отечественных производителей в этих сегментах. Раньше производство вели только иностранные компании. Средства от ФРП направят на покупку нового технологического оборудования. Покупателями продукции выступят предприятия группы «Соллерс» и отечественные производители легковых и легких коммерческих автомобилей. Проект предусматривает создание более 200 новых рабочих мест.