19 февраля 2024

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу появятся в конце апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Чкаловский полигон. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, авиаперевозки, авиаперелеты
Самолеты из Екатеринбурга в столицу Дагестана будут летать по понедельникам и пятницам Фото:

С 29 апреля из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в столицу Дагестана — Махачкалу. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта «Кольцово».

«Вылет из Екатеринбурга в Махачкалу запланирован 29 апреля на 5:20. Прибытие в международный аэропорт имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана ожидается в 6:20 местного времени», — говорится в сообщении.

Чартерные рейсы компании Nordwind будут осуществляться по понедельникам и пятницам на самолете Boeing 737-800. Время в пути составит три часа. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле появятся прямые рейсы из Екатеринбурга в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг.

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С 29 апреля из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в столицу Дагестана — Махачкалу. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта «Кольцово». «Вылет из Екатеринбурга в Махачкалу запланирован 29 апреля на 5:20. Прибытие в международный аэропорт имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана ожидается в 6:20 местного времени», — говорится в сообщении. Чартерные рейсы компании Nordwind будут осуществляться по понедельникам и пятницам на самолете Boeing 737-800. Время в пути составит три часа. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле появятся прямые рейсы из Екатеринбурга в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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