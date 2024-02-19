Развлечения Туризм Прямые рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу появятся в конце апреля 20 февраля 2024 в 12:29 Размер текста - 17 + Самолеты из Екатеринбурга в столицу Дагестана будут летать по понедельникам и пятницам Фото: Илья Московец © URA.RU С 29 апреля из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в столицу Дагестана — Махачкалу. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта «Кольцово». «Вылет из Екатеринбурга в Махачкалу запланирован 29 апреля на 5:20. Прибытие в международный аэропорт имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана ожидается в 6:20 местного времени», — говорится в сообщении. Чартерные рейсы компании Nordwind будут осуществляться по понедельникам и пятницам на самолете Boeing 737-800. Время в пути составит три часа. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле появятся прямые рейсы из Екатеринбурга в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг. С 29 апреля из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в столицу Дагестана — Махачкалу. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта «Кольцово». «Вылет из Екатеринбурга в Махачкалу запланирован 29 апреля на 5:20. Прибытие в международный аэропорт имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана ожидается в 6:20 местного времени», — говорится в сообщении. Чартерные рейсы компании Nordwind будут осуществляться по понедельникам и пятницам на самолете Boeing 737-800. Время в пути составит три часа. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле появятся прямые рейсы из Екатеринбурга в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям