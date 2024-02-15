15 февраля 2024

Прямые рейсы из Екатеринбурга во Вьетнам появятся в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиарейсы из Екатеринбурга во Вьетнам будут летать раз в 10-11 дней Фото:

С 11 апреля из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг. Информация об этом появилась в telegram-канале туристического агентства Friends travel.

«Новое летнее направление из Екатеринбурга! В апреле начинаем летать в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг! Самый лучший период для отдыха в Нячанге с апреля по октябрь», — говорится в сообщении.

Чартерные рейсы компании Sunday Airlines будут летать один раз в 10-11 дней по понедельникам и четвергам. Время в пути от Екатеринбурга до Алматы составляет три часа. В Алматы будет часовая дозаправка, в это время пассажиры не будут выходить из самолета. Затем туристы пролетят от Алматы до Нячанга еще семь часов.

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С 11 апреля из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг. Информация об этом появилась в telegram-канале туристического агентства Friends travel. «Новое летнее направление из Екатеринбурга! В апреле начинаем летать в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг! Самый лучший период для отдыха в Нячанге с апреля по октябрь», — говорится в сообщении. Чартерные рейсы компании Sunday Airlines будут летать один раз в 10-11 дней по понедельникам и четвергам. Время в пути от Екатеринбурга до Алматы составляет три часа. В Алматы будет часовая дозаправка, в это время пассажиры не будут выходить из самолета. Затем туристы пролетят от Алматы до Нячанга еще семь часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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