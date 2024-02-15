Прямые рейсы из Екатеринбурга во Вьетнам появятся в апреле

16 февраля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Авиарейсы из Екатеринбурга во Вьетнам будут летать раз в 10-11 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 11 апреля из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг. Информация об этом появилась в telegram-канале туристического агентства Friends travel. «Новое летнее направление из Екатеринбурга! В апреле начинаем летать в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг! Самый лучший период для отдыха в Нячанге с апреля по октябрь», — говорится в сообщении. Чартерные рейсы компании Sunday Airlines будут летать один раз в 10-11 дней по понедельникам и четвергам. Время в пути от Екатеринбурга до Алматы составляет три часа. В Алматы будет часовая дозаправка, в это время пассажиры не будут выходить из самолета. Затем туристы пролетят от Алматы до Нячанга еще семь часов.

С 11 апреля из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг. Информация об этом появилась в telegram-канале туристического агентства Friends travel. «Новое летнее направление из Екатеринбурга! В апреле начинаем летать в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг! Самый лучший период для отдыха в Нячанге с апреля по октябрь», — говорится в сообщении. Чартерные рейсы компании Sunday Airlines будут летать один раз в 10-11 дней по понедельникам и четвергам. Время в пути от Екатеринбурга до Алматы составляет три часа. В Алматы будет часовая дозаправка, в это время пассажиры не будут выходить из самолета. Затем туристы пролетят от Алматы до Нячанга еще семь часов.