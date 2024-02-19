19 февраля 2024

В Салехарде собаки на самовыгуле напали на женщину. Видео

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В Салехарде две собаки в ошейниках напали на женщину (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) две собаки в ошейниках напали на женщину. Служба отлова незамедлительно среагировала, животные пойманы и изолированы, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Сегодня произошел вопиющий случай — собаки на улице напали на женщину. Служба отлова была незамедлительно отправлена, собаки пойманы, и обе, подчеркну, в ошейниках, то есть имеют хозяев», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.

Мэр призвал хозяев ответственнее подходить к содержанию животных. Кому принадлежат данные животные и как они оказались на улице, будут разбираться в ходе следственных действий.

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В Салехарде (ЯНАО) две собаки в ошейниках напали на женщину. Служба отлова незамедлительно среагировала, животные пойманы и изолированы, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Сегодня произошел вопиющий случай — собаки на улице напали на женщину. Служба отлова была незамедлительно отправлена, собаки пойманы, и обе, подчеркну, в ошейниках, то есть имеют хозяев», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Мэр призвал хозяев ответственнее подходить к содержанию животных. Кому принадлежат данные животные и как они оказались на улице, будут разбираться в ходе следственных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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