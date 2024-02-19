В Салехарде две собаки в ошейниках напали на женщину (фото из архива)
В Салехарде (ЯНАО) две собаки в ошейниках напали на женщину. Служба отлова незамедлительно среагировала, животные пойманы и изолированы, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.
«Сегодня произошел вопиющий случай — собаки на улице напали на женщину. Служба отлова была незамедлительно отправлена, собаки пойманы, и обе, подчеркну, в ошейниках, то есть имеют хозяев», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.
Мэр призвал хозяев ответственнее подходить к содержанию животных. Кому принадлежат данные животные и как они оказались на улице, будут разбираться в ходе следственных действий.
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